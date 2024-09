Toàn cảnh khu vực được đầu tư 3.800 tỷ để xây dựng khu công nghiệp dược, sinh học; mục tiêu thu hút gần 50.000 tỷ, tạo ra 18.000 việc làm

Tổng mức đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Dược - Sinh học khoảng 3.800 tỷ đồng, do liên danh Quỹ Makara Capital Partners Pte., Ltd; Sakae Corporate Advisory Pte., Ltd và Công ty cổ phần Newtechco Group làm chủ đầu tư.