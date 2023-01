Toàn cảnh thông xe đường Vành đai 2 trên cao Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy

Đúng 7h sáng, hoàn tất lễ thông xe và cắt băng khánh thành.

Dự án đường Vành đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở bao gồm: xây mới tuyến đường bộ trên cao dài hơn 5km và mở rộng tuyến đường dưới thấp dài 3,1 km.

Ngay sau lễ thông xe, các phương tiện chính thức lưu thông trên tuyến đường này.

Công trình được thi công, xây dựng hơn 4 năm qua bao gồm cả đường Vành đai phía bên dưới và trên cao.

Theo quy định người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được đi lên đường Vành đai 2 trên cao, bao gồm: máy kéo, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường trên cao); người đi bộ, xe thô sơ; súc vật.

Theo thiết kế, mỗi chiều xe chạy gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,75m và dải an toàn trong rộng 0,5m, dải an toàn ngoài 0,67m. Đối với các nhánh lên/xuống có bề rộng 7m, bố trí 1 làn đường xe chạy là 6m, dải an toàn hai bên là 0,5m.

Tốc độ lưu hành cho phép đối với các phương tiện tham gia giao thông trên cầu chính là 80km/h, trên cầu nhánh là 60 km/h.

Sau khi tuyến đường chính thức đưa vào khai thác, sử dụng dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn nạn tắc đường vốn là nỗi lo thường trực của người dân khi di chuyển qua tuyến đường này.

Ghi nhận trong sáng 11/1, sau lễ thông xe, điểm xuống tại Ngã Tư Sở thông thoáng, không bị ùn ứ.