Toàn cảnh Trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam giữa lòng Ocean City

Chỉ vừa khai trương nhưng K-Town đã nhanh chóng trở thành "điểm phải đến" của cộng đồng Hàn Quốc tại Việt Nam. Riêng sự kiện Trại hè Summer K-Day, diễn ra ngày 25/5 vừa qua, đã thu hút hơn 1.000 người Hàn tham gia. Phần lớn đều xem đây là cơ hội để trải nghiệm "Hàn Quốc thu nhỏ" giữa lòng "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh" Ocean City.

"K-Town mang lại cho vợ chồng tôi cảm giác như trở về quê hương. Từ dáng vẻ bên ngoài của kiến trúc, lối trang trí, đến chiều sâu văn hóa bên trong qua các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, giải trí… Đặc biệt là chuỗi sự kiện diễn ra tại đây, khiến tôi thực sự ấm lòng, vì cảm nhận sâu sắc tình yêu của các bạn dành cho văn hóa Hàn Quốc", anh Ryeo Chul Seong, một kỹ sư công nghệ làm việc ở Hà Nội đã 3 năm, chia sẻ.

K-Town hút hồn những người con xa xứ như anh Ryeo bởi tái hiện hoàn hảo và đầy tinh tế tất cả những gì gọi là hồn cốt của văn hóa xứ Hàn. Bước đến K-Town, người Hàn như bước qua cánh cổng thần kì, chớp mắt đã thấy cảnh sắc quê nhà hiện ra trước mắt. Ở đó có một K-Legend với kiến trúc Hanok truyền thống, gợi nhớ hình ảnh những ngôi làng ở vùng quê Hàn Quốc. Bên cạnh đó là một K-Street hiện đại với các art-work đặc trưng xứ kim chi cùng khung cảnh nhộn nhịp mua sắm ở các chuỗi nhà hàng, cửa hiệu, sôi động không khác gì phố Gangnam hay Iteawon ở Seoul.

Dạo quanh những con phố ở K-Town, người Hàn còn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị quê nhà với chuỗi shop thương mại đa dạng ngành hàng đang hoạt động nơi đây. Với nhu cầu ẩm thực, K-Town mang đến những món ăn chuẩn vị xứ Hàn từ thân quen như tokbokki, gimbap… đến cánh gà rán, kem bingsu và cả văn hóa thưởng thức thú vị chimake (gà - bia) "made-in-Korea".

Với trải nghiệm thời trang, cư dân Hàn Quốc sẽ không thể bỏ qua Photo Palette hay Seoul Hotteok & Hualala studio - nơi dễ dàng thuê, mua các trang phục từ truyền thống đến hiện đại mang phong cách xứ sở kim chi. Bên cạnh đó là KAKAO Friends - tâm điểm hội tụ của idol giới trẻ, mang tới những sản phẩm mua sắm độc quyền, chính hãng từ Hàn Quốc.

Về trải nghiệm giải trí, cư dân Hàn đều thích mê Genesis Escape - nơi có những căn phòng bí mật, mang lại trải nghiệm hồi hộp, gay cấn. Thử thách nhập vai trong mỗi căn phòng mang đến cảm xúc chân thật, phấn khích như đang trong trò chơi của siêu phẩm điện ảnh "Squid Game".

Sợi dây kết nối người dân xứ kim chi với văn hóa truyền thống càng bền chặt khi K-Town liên tục chiêu đãi cư dân, du khách những lễ hội "bom tấn" thấm đẫm hơi thở xứ Hàn và mang tới đây cả vũ trụ K-Pop, K-Drama, K-Game… chân thực và sinh động. Cộng đồng người Hàn Quốc được thường xuyên được gặp gỡ các idol tới từ chính quê hương mình, được thưởng thức nghệ thuật truyền thống quê nhà… giúp nỗi niềm xa quê vơi bớt.

"Điều mà những gia đình xa xứ lo lắng nhất là con cái lớn lên sẽ quên mất nguồn cội và văn hóa truyền thống. Ở Ocean City, mối lo đó đã tan biến khi những đứa trẻ sẽ lớn lên trong chính dòng chảy văn hóa của quê hương, xứ sở", chị Park Shin Hye, cư dân Ocean City, chia sẻ.

Ocean City không chỉ có một "Hàn Quốc thu nhỏ" K-Town mà còn có những tiện ích đẳng cấp "may đo" riêng cho người Hàn - cộng đồng vốn nổi tiếng về tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn chốn an cư. Đó là trường quốc tế Hàn Quốc Korean Global School, dư kiến tuyển sinh ngay từ tháng 8 năm nay. Phòng khám Vinmec Hàn Quốc và Vinmec Medical Resort - bệnh viện an dưỡng cao cấp, đạt chuẩn 5 sao dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4/2025 và 12/2025.

"Người Hàn yêu thích Ocean City vì môi trường sống thoải mái, cơ sở hạ tầng hiện đại, có nhiều tiện ích và dịch vụ giải trí, tạo điều kiện sống chất lượng cao cho cư dân. Đặc biệt, đối với các gia đình người Hàn Quốc, việc tiếp cận các cơ sở giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng, và Ocean City có đủ các cơ sở giáo dục đa dạng để đáp ứng nhu cầu này", bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hội Người Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết và đánh giá Ocean City hội tụ tất cả những gì cộng đồng người Hàn đang tìm kiếm.

Đặc biệt, Ocean City còn được ví như thiên đường biển khi sở hữu chất sống xanh, nghỉ dưỡng đỉnh cao, tiêu chuẩn quốc tế ngay tại nhà với bộ sưu tập "kỳ quan biển", như công viên sóng VinWonders Wave Park, công viên nước VinWonders Water Park, biển hồ nhân tạo Crystal Lagoon… Cùng với đó là tổ hợp sân tennis lớn nhất Việt Nam, công viên cưỡi ngựa trải nghiệm hàng đầu miền Bắc sắp ra mắt và hàng ngàn trải nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí bất tận.

Hạ tầng siêu kết nối, giao thông thuận tiện và đặc biệt là trải nghiệm di chuyển xanh, văn minh cũng là điểm cộng của Ocean City khiến cộng đồng người Hàn xiêu lòng. Dù làm việc tại đâu, trong nội đô hay các tỉnh lân cận Hà Nội, việc di chuyển cũng vô cùng dễ dàng, thuận tiện.

"Ở Ocean City, sáng tắm biển, trưa đến văn phòng ở nội đô hay thậm chí là Hải Dương, Hải Phòng, chiều cùng con đạp xe trong công viên xanh mát hay, vui đùa bên bãi cát trắng mịn, tối cả gia đình quây quần tiệc tùng BBQ ngắm pháo hoa… Nếu không phải Ocean City thì không ở đâu cư dân có được những trải nghiệm sống thực sự là sống như vậy", anh Kim Beom-su, cư dân Vinhomes Ocean Park 2, cho biết.

Điều gì người Hàn cần, Ocean City đều có là điều mà cộng đồng Hàn Quốc dễ dàng nhận thấy và công nhận. Và để được tận hưởng một không gian sống "chuẩn vị" quê hương với đông đảo đồng hương xung quanh, ngày càng nhiều gia đình người Hàn chuyển cư về Ocean City, góp phần tạo nên một Trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam đầy sôi động giữa lòng "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh".