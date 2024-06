Toàn cảnh tuyến đường 2.100 tỷ nối cao tốc đắt nhất Việt Nam với khu công nghiệp tỷ USD ở tỉnh biên giới giáp Trung Quốc

Nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ so với dự kiến được xác định là do thiếu mặt bằng, thiếu nguồn nguyên liệu đất, cát đắp nền. Bên cạnh đó, giá vật liệu có nhiều biến động so với thời điểm ký kết hợp đồng nên tài chính của nhà thầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng…