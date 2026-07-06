TOÀN CẢNH vụ 147 điểm 10 Toán thi tốt nghiệp "bất thường" ở Tuyên Quang

Từ phổ điểm được cho là "bất thường", hàng trăm bài thi đạt điểm tuyệt đối tập trung trong cùng một ngôi trường và chuỗi quyết định điều tra của các cơ quan chức năng đã khiến vụ việc tại Tuyên Quang trở thành sự kiện giáo dục được quan tâm nhất sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dưới đây là toàn cảnh diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian.

Ngày 3/7: Mạng xã hội xôn xao vì 147 điểm 10 môn Toán tập trung tại một điểm thi

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng 1/7, dữ liệu điểm thi nhanh chóng được nhiều giáo viên, phụ huynh và các diễn đàn giáo dục tổng hợp, phân tích. Ngay sau đó, một thống kê liên quan đến môn Toán của tỉnh Tuyên Quang đã thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội.

Theo dữ liệu được chia sẻ, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bất ngờ là có tới 147 bài thi điểm 10 xuất hiện tại cùng một điểm thi là Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Các bài thi này còn tập trung trong dải khoảng 328 thí sinh có số báo danh gần như liên tiếp, từ 080163xx đến 080166xx.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán nhưng trong đó đã có 147 điểm 10 thuộc về một trường. (Ảnh: Dân Trí)

Không chỉ số lượng điểm 10 lớn bất thường, phổ điểm của nhóm thí sinh này cũng rất cao và đồng đều. Nhiều giáo viên khi phân tích dữ liệu cho rằng đây là hiện tượng hiếm gặp bởi số lượng bài thi đạt điểm 10 thậm chí còn nhiều hơn các mức điểm 9,2; 9,4; 9,6 hay 9,8. Trên các hội nhóm giáo dục, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính bất thường của phổ điểm, trong khi cũng có không ít người cho rằng cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thay vì đưa ra nhận định vội vàng.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội và diễn đàn giáo dục, trở thành hiện tượng phổ điểm gây chú ý nhất kể từ khi công bố kết quả thi năm nay.

Ngày 3/7: Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc xác minh, Bộ GD&ĐT thông tin ban đầu

Trước sự quan tâm lớn của dư luận, ngay trong ngày 3/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Theo thông tin được công bố, lực lượng chức năng tập trung rà soát quy trình coi thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, làm việc với các giám thị, cán bộ coi thi và một số thí sinh để thu thập thông tin phục vụ điều tra. Đồng thời, công an cũng xác minh các mối quan hệ giữa cán bộ coi thi và thí sinh, đối chiếu các dữ liệu liên quan nhằm phát hiện dấu hiệu bất thường nếu có.

Việc công an chính thức vào cuộc cho thấy vụ việc không còn dừng ở mức độ nghi vấn trên mạng xã hội mà đã được các cơ quan chức năng xem xét theo đúng quy trình. Tuy nhiên, ở thời điểm này, cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về việc có hay không hành vi vi phạm quy chế thi.

Phổ điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Lao động)

Cũng trong ngày 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi thông báo chính thức về vụ việc sau khi hoàn tất bước rà soát ban đầu đối với dữ liệu điểm thi trên toàn quốc.

Theo đó, kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang xuất hiện một số dấu hiệu cần được kiểm tra, làm rõ. Vì vậy, ngay từ ngày 2/7, Bộ đã cử đoàn công tác trực tiếp đến địa phương, phối hợp với UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra toàn diện theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc rà soát được thực hiện trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, không bỏ sót bất kỳ khâu nào của quá trình tổ chức kỳ thi. Đồng thời khẳng định nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế thi hiện hành. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT chính thức xác nhận đang kiểm tra vụ việc sau nhiều giờ dư luận tranh luận về những thống kê điểm thi bất thường.

Ngày 4/7: Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rút toàn bộ bài thi đạt điểm 10 môn Toán để kiểm tra

Sau khi vụ việc tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và Thường trực Tỉnh ủy.

Trong báo cáo, tỉnh khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an để kiểm tra, xác minh toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác rà soát, đồng thời nhấn mạnh quan điểm xử lý là khách quan, minh bạch, không bao che nếu phát hiện sai phạm.

Việc báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng cho thấy vụ việc đã vượt ra ngoài phạm vi của một kỳ thi cấp địa phương và được theo dõi ở cấp Trung ương nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Song song với quá trình xác minh, Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang quyết định rút toàn bộ các bài thi đạt điểm 10 môn Toán để phục vụ công tác kiểm tra.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, ngoài việc kiểm tra trực tiếp bài thi gốc, các cơ quan chức năng còn tiến hành đối chiếu học bạ, kết quả học tập nhiều năm của các thí sinh đạt điểm tuyệt đối, rà soát quy trình làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu. Việc rà soát được thực hiện đồng thời ở nhiều khâu nhằm xác định liệu có dấu hiệu tác động đến kết quả thi hay không.

Động thái này được xem là bước kiểm tra chuyên sâu đầu tiên đối với chính các bài thi đạt điểm cao, thay vì chỉ dừng ở việc phân tích phổ điểm thống kê.

Ngày 5/7: Lệnh giữ khẩn cấp một giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Chiều 5/7, vụ việc tiếp tục có diễn biến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên đang công tác tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận bởi đây là động thái tố tụng đầu tiên trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể hành vi bị điều tra cũng như chưa đưa ra kết luận cuối cùng về trách nhiệm của cá nhân này.

Các cơ quan chức năng cho biết việc điều tra vẫn đang được mở rộng, đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ việc trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Đêm 5/7, sau nhiều ngày kiểm tra tại địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả rà soát bước đầu. Theo đó, quá trình kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bảo quản bài thi, làm phách và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, xác minh hồ sơ và làm việc trực tiếp với các bên liên quan, kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được nhận định là bất thường và có dấu hiệu cần tiếp tục điều tra, làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang để mở rộng xác minh, đồng thời khẳng định sẽ công khai kết quả ngay sau khi có kết luận cuối cùng nhằm bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi.

Ngày 6/7: Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang

Sáng 6/7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Giáo viên bị bắt giữ là ai?

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, người bị giữ khẩn cấp là Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, hiện là giáo viên công tác tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Nam giáo viên bị giữ khẩn cấp. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998 trong một gia đình có truyền thống làm giáo dục tại địa phương. Ngay từ thời còn học phổ thông, Duy đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và hai năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Đáng chú ý, Duy cũng từng là học sinh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang - ngôi trường hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận liên quan đến vụ bê bối thi cử.

Sau khi hoàn thành chương trình THPT, Nguyễn Hà Duy theo học lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi. Năm 2020, sau khi ra trường, Duy trở về công tác tại chính Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tại đây, thầy được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Toán, đồng thời tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Theo thông tin giới thiệu, trong nhiều năm liên tiếp, các học sinh do Nguyễn Hà Duy trực tiếp giảng dạy và phụ trách đều đạt thành tích tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có em giành giải Nhì. Bên cạnh công tác chuyên môn, Nguyễn Hà Duy còn được biết đến là một trong những giáo viên sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Từ năm 2022, thầy giáo này bắt đầu sử dụng ChatGPT cùng nhiều nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota và Kahoot để xây dựng học liệu, cá nhân hóa nội dung bài giảng cũng như tăng cường sự tương tác với học sinh trong quá trình học tập. Không chỉ áp dụng công nghệ vào lớp học, Nguyễn Hà Duy còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp tiếp cận các công cụ mới và hướng dẫn học sinh khai thác AI phục vụ việc học một cách hiệu quả.

Trước đó, giáo viên này từng được ghi nhận với nhiều thành tích chuyên môn, trong đó có giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng UBND tỉnh Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục phối hợp làm rõ toàn bộ vụ việc. Kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến phổ điểm bất thường cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được công bố sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

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