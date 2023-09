'Toan tính’ đằng sau cú bắt tay ngỡ chẳng liên quan giữa The Coffee House và LG Việt Nam

Ông Ikhwan Song - Tổng giám đốc LG Electronics Việt Nam (áo hồng) và ông Ngô Nguyên Kha - Tổng giám đốc The Coffee House đang trải nghiệm pha chế trong Better Day Festival.

Mục tiêu của LG khi tìm đến với The Coffee House là gì?

Khi nghe về việc The Coffee House hợp tác cùng LG tổ chức Better Day Festival tại cửa hàng của mình, ít người có thể hình dung được là họ sẽ kết hợp như thế nào. Vì The Coffee House là một trong những chuỗi cà phê lớn tại Việt Nam còn LG là tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới; trông chẳng có xíu liên quan nào.

Còn theo chia sẻ từ The Coffee House thì đây là lần đầu tiên một tập đoàn điện tử toàn cầu hợp tác cùng một chuỗi cà phê tại Việt Nam.

Better Day Festival là một phần trong chiến dịch Better Choice được triển khai bởi The Coffee House và LG Việt Nam. Gửi gắm thông điệp "Better choices make a better world", chiến dịch Better Choice truyền cảm hứng để thế hệ Millennial và Gen Z chủ động hơn trong những lựa chọn cải thiện chất lượng sống của bản thân, cộng đồng và môi trường.

Theo đó, từ cuối tháng 8/2023 đến tháng 12/2023, hàng loạt hoạt động thuộc chiến dịch Better Choice sẽ được triển khai trên nhiều kênh, như Better Day Festival, thử thách "Scan Ly Xanh, nhận quà khỏe lành", khám phá thư viện hiệu ứng sống động, cùng chuỗi workshop Better Choice.

Sau khi tham gia vào ngày hội này và nhìn vào cách thức tổ chức của Better Day Festival, chúng ta sẽ biết mục đích chung của cả hai.

Những bạn trẻ đăng ký tham gia, sau khi đến cửa hàng của The Coffee House sẽ được chơi các trò chơi miễn phí do phía LG thiết kế cũng như được trải nghiệm làm pha chế - mặc các trang phục dân tộc liên quan đến bộ sưu tập sản phẩm mới Trà Xanh Tây Bắc từ chủ nhà. Theo đó, mọi người sẽ được tặng 1 ly latte trà xanh cùng ly nhựa có thể tái chế và các món quà nho nhỏ đáng yêu khác.

Với sự kết hợp này, The Coffee House có thêm hoạt động tri ân người dùng của mình còn LG Việt Nam có thể tiếp cận một cách trực tiếp tệp khách hàng mục tiêu ở hiện tại và trong tương lai của mình. Tóm lại, tệp khách hàng mà The Coffee House đang có trùng với tệp khách hàng mà LG Việt Nam hướng tới trong tương lai.

Cũng theo TCH, đến đầu 2019, họ đã phục vụ 26 triệu lượt khách hàng. Trong khảo sát của Q&Me vào 2022, The Coffee House đứng thứ 3 về mức độ phổ biến, sự yêu thích, và độ nhận diện. Trong nửa đầu 2023, theo số liệu từ YouNetMedia, The Coffee House giành ngôi vị á vương với gần 17% thị phần thảo luận ngành F&B.

Ông Ikhwan Song - Tổng giám đốc LG Electronics Việt Nam (phải) và ông Ngô Nguyên Kha - Tổng giám đốc The Coffee House.

Ông Ikhwan Song - Tổng giám đốc LG Electronics Việt Nam cho biết: “ Là một thương hiệu luôn ưu tiên trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, chú trọng phát triển bền vững, LG có danh mục sản phẩm gồm hơn 20 thiết bị công nghệ, từ sản phẩm gia dụng cho đến giải pháp công nghệ thông tin được thiết kế theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Thông qua sự kiện Better Day Festival thuộc chiến dịch “Better Choice Makes a Better World”, chúng tôi mong muốn đưa những sáng tạo làm nên không gian sống thông minh đến gần hơn với người dùng, đặc biệt là nhóm người dùng trẻ vốn rất quan tâm đến sống xanh. LG cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dùng trên hành trình hình thành lối sống cân bằng, giúp họ tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Về phía The Coffee House, ông Ngô Nguyên Kha - Tổng giám đốc tiếp lời: “ Lần hợp tác này cũng đến đúng vào cột mốc The Coffee House tròn 9 tuổi. Đây được xem là một cơ hội tốt để chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua, với những thành công đã đạt được và thêm nhiều cảm hứng, động lực cho chặng đường tiếp theo.

Tôi tin rằng, việc hợp tác cùng LG đã giúp chúng tôi khám phá thêm tiềm lực của thương hiệu và cũng là bước đệm vững chắc cho những lần co-branding khác về sau ”.

The Coffee House nhiều khả năng sẽ cố thủ trong năm 2023

Có thể nói, trong khoảng 4 năm trở lại đây, The Coffee House đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là hàng loạt nhân sự chủ chốt như Founder Nguyễn Hải Ninh đã ra đi cộng với Covid-19, khiến CEO của chuỗi thay đổi liên tục kèm theo chiến lược kinh doanh biến thiên không ngừng. Phải tới khi ông Ngô Nguyên Kha ngồi vào ‘chiếc ghế nóng’ ở The Coffee House vào 11/2021 thêm sự chấm dứt của đại dịch, thì phần nào chuỗi này mới lấy lại phong độ.

Thứ hai, do nhiều nguyên do, Seedcom – The Coffee House cũng đã quyết định bán Cầu Đất Farm cho Novaland Consumer cuối 2021. Bán một phần tài sản nào đó là một nghiệp vụ bình thường trong kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là: Cầu Đất Farm (Đà Lạt) chính là quê hương và là cảm hứng để Chủ tịch Seedcom – Đinh Anh Huân quyết định cùng gầy dựng và đầu tư vào The Coffee House.

Signature by The Coffee House duy nhất được khai trương vào đầu 2023.

Còn nếu nhìn vào mặt tích cực, thì việc buông bỏ Cầu Đất Farm, ngoài mang lại tiền cho Seedcom trong lúc khó khăn, còn giúp bộ phận R&D của The Coffee House có thêm nhiều không gian để phát triển. Bộ sưu tập sản phẩm mới Trà Xanh Tây Bắc là một minh chứng tiêu biểu.

Sau khi hồi phục cả về quy mô cửa hàng lẫn doanh số vào cuối 2022, trong năm 2023, ngoài việc mở thêm 1 cửa hàng Signature ở quận 7, gần như The Coffee House không có thêm bước tiến mới về việc mở rộng chuỗi cả trong nước lẫn kinh tế.

Với phản ứng không mấy mặn mà từ người tiêu dùng trong giai đoạn kinh tế ảm đạm này, The Coffee House dường như sẽ quyết định cố thủ. Nhiều khả năng họ sẽ không mở thêm bất cứ loại cửa hàng nào trong năm 2023 (có thể trong vài năm tới), mà sẽ tập trung vào việc giữ chân khách hàng bằng các hoạt động sáng tạo khác nhau, ví dụ như đang làm cùng LG. Bên cạnh đó, nếu có cơ hội họ cũng sẽ khai thác thêm các giá trị mà khách hàng mình đang có, bằng cách kết hợp với các thương hiệu khác.