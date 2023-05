'Toát mồ hôi' với khu chung cư giá 1,6 tỷ đồng/m2: Mở bán gần nửa năm chỉ 3 căn có chủ, toà nhà view biển nhưng chìm trong 'sóng nợ'

Dự án The Corniche được cho là sẽ tạo ra doanh thu 30 tỷ HKD (3,8 tỷ USD) sau khi các nhà mua một khu đất nhìn ra biển với mức giá cao kỷ lục. 6 năm sau, dự án này nằm giữa một khu xử lý nước thải và một trường dạy lái xe. Trung tâm mua sắm gần đó thì chuyên bán quần áo và đồ nội thất hạ giá.

Khu bất động sản này cũng phản ánh “số phận” của các nhà phát triển Logan Group Co. và KWG Group Holdings Ltd., từng là một trong những công ty lớn nhất trong ngành này ở Trung Quốc. Thay vì là dự án “cứu cánh” cho 2 công ty với khoản nợ trái phiếu nước ngoài ít nhất 10 tỷ USD, The Corniche lại cho thấy mức độ sa sút nhanh chóng của họ.

Giờ đây, các chủ nợ đang kéo đến, yêu cầu 2 nhà phát triển Trung Quốc phải trả tiền sau khi vỡ nợ. Ở trường hợp xấu nhất, The Corniche có thể bị ngân hàng thu hồi nếu họ yêu cầu trả các khoản vay ngay lập tức.

Trong số 295 căn hộ, mới chỉ có 3 căn được bán tính đến ngày 22/5, theo Centaline Property Agency Ltd.

Khu đất cùng dự án giá “trên trời”

Dù có khung thép và cửa sổ kính được lắp đặt từ trần đến sàn nhà, vị trí của The Corniche là yếu tố khiến dự án này khó bán. Hình dạng cong của các toà tháp khiến nhiều người cho rằng có sự tương phản với phần còn lại của Ấp Lôi Châu, từng là một hòn đảo làng chài giờ đã trở thành khu dân cư trung lưu liền kề với các dự án nhà ở xã hội.

Khi các nhà phát triển trả số tiền kỷ lục là 16,9 tỷ HKD cho khu đất, ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là một dự án cực kỳ sang trọng. 2 công ty này đã “hòa mình” vào làn sóng mua đất cùng các doanh nghiệp cùng ngành, sẵn sàng trả mức giá khiến các công ty ở Hong Kong phải kinh ngạc.

Logan và KWG đã lên kế hoạch về những căn hộ có diện tích từ hơn 120 m2 đến gần 900 m2 vốn gây được sự chú ý trong thời kỳ bất động sản bùng nổ khi đó. Nhóm khách hàng giàu có ở Trung Quốc ưa thích những thiết kế như vậy.

Những căn hộ view biển của dự án The Corniche.

Nhưng sau đó, gió đã đổi chiều. Các nhà quản lý của Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay, khiến các nhà phát triển rơi vào cảnh thiếu thanh khoản trầm trọng, đặc biệt là với những công ty vốn không có nền tảng tài chính ổn định. Cùng những đợt phong toả phòng dịch và suy thoái kinh tế, hơn 100 trái phiếu USD của các nhà phát triển của Trung Quốc đã vỡ nợ.

Tại Hong Kong, thị trường bất động sản cũng “đóng băng” do nhiều người chuyển ra nước ngoài, bất ổn chính trị cùng những hạn chế do đại dịch.

Trong bối cảnh không mấy tích cực đó, The Corniche lại là một dự án trông rất đắt đỏ. Kể từ khi mở bán vào tháng 1, 3 căn hộ đã có người mua có giá từ 164 triệu HKD đến 185 triệu HKD. Tức là, mỗi căn hộ này có giá gần 540.000 HKD/m2 (khoảng 1,6 tỷ đồng/m2), đắt hơn gần 79% so với căn hộ hạng sang tiêu chuẩn của khu Bel-Air ở Hong Kong.

Logan và KWG mỗi bên sở hữu 50% The Corniche. Cả 2 đều chứng kiến cảnh chủ nợ và ngân hàng đến đòi tiền liên tục. Căng thẳng càng gia tăng khi các bên tranh cãi về việc đưa ra một giải pháp tốt nhất.

Một số ngân hàng lớn nhất hoạt động ở Hong Kong đã cung cấp cho họ khoản vay 10,2 tỷ HKD để tài trợ cho việc xây dựng dự án. Các ngân hàng này bao gồm: HSBC, Standard Chartered và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).

2 công ty đã tổ chức một cuộc họp với các bên cho vay vào tuần trước để thảo luận về vấn đề này.

Khoản nợ 10 tỷ USD

Logan đang có khoản nợ nước ngoài hơn 6 tỷ USD và họ đang nỗ lực tái cơ cấu. KWG có 4 tỷ USD trái phiếu nước ngoài đang lưu hành, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Theo đó, The Corniche có thể sẽ trở thành mục tiêu của các ngân hàng vì họ sẽ là bên nhận được các khoản thanh toán nợ đầu tiên và những trái chủ cũng có thể thu hồi tiền từ dự án này.

Bể bơi trong khu chung cư.

Đó cũng là cách mà nhiều chủ nợ đã thực hiện. Các ngân hàng đã tịch thu bất động sản thương mại ở Hong Kong của công ty bất động sản Trung Quốc Cheung Kei Group vào đầu năm nay. Ngoài ra, ngôi nhà trị giá 271 triệu USD của nhà sáng lập cũng bị các chủ nợ thu hồi vào tháng 3. Tỷ phú Hứa Gia Ấn của China Evergrande cũng phải giao căn biệt thự tại Hong Kong và 1 toàn nhà văn phòng cho chủ nợ.

Nhìn chung, các nhà phát triển của đại lục gặp nhiều khó khăn hơn các nhà phát triển ở Hong Kong trong việc bán nhà ở thành phố này, một phần do lo ngại về tình hình tài chính của họ. Một số người mua căn hộ của Evergrande ở Hong Kong đã gặp vấn đề vào năm ngoái, sau khi chủ sở hữu mới của dự án ngừng hỗ trợ tài chính cho một số khoản thế chấp.

Trong một buổi chiều thứ Năm gần đây, rất ít người đến mua nhà ở The Corniche. Không khí xung quanh dự án này yên lặng, trừ khi có một chiếc xe tải chở hàng thi thoảng chạy vụt qua hay một số sinh viên lái những chiếc Toyota trắng đi ngang qua.

Tham khảo Bloomberg