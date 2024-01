Tốc độ lên tới 450km/h, cực tiết kiệm năng lượng, Trung Quốc lại gây chấn động với phương tiện ‘lướt tốc độ cao’ nhanh số 1 thế giới: Chỉ năm sau là đưa vào sử dụng

Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc (China Railway) vừa công bố kế hoạch hoàn thành việc sản xuất nguyên mẫu và thử nghiệm tàu cao tốc CR450 nhanh nhất thế giới trong năm nay, CGTN đưa tin.

Đây là một trong những dự án trọng điểm được nêu trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc (2021-2025). Động thái này đánh dấu bước đột phá cho dự án đổi mới công nghệ CR450 được Bắc Kinh khởi động từ ba năm trước.

Mẫu tàu mới nhất trong dòng tàu cao tốc Fuxing của Trung Quốc này sẽ có tốc độ thử nghiệm lên đến 450 km/h và tốc độ vận hành thương mại vào khoảng 400 km/h.

Tàu cao tốc nhanh nhất hiện tại có thể di chuyển với tốc độ 350 km/h, nhưng với khả năng của CR450, thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải - một trong những tuyến đường đông đúc nhất Trung Quốc sẽ giảm từ hơn 4 giờ xuống còn 2,5 giờ.

Trung Quốc đã khánh thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên vào năm 2008. Mạng lưới này được đánh giá là đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cùng dân số khoảng 1,4 tỷ người.

Theo South China Morning Post (SCMP), CR450 dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào năm 2025.

Vào tháng 6/2023, Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc đã hoàn thành các bài kiểm tra quan trọng về hiệu suất trên các bộ phận công nghệ cao mới cho CR450 và lập kỷ lục tốc độ lên tới 453km/h trong lần chạy thử - được nhận định là nhanh nhất thế giới - đánh dấu một “cột mốc quan trọng” trong sự phát triển dự án.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện trên cầu vượt biển Vịnh Mai Châu, một trong những chặng đường chính thuộc tuyến đường sắt cao tốc giữa Phúc Châu và Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến phía đông nam nước này.

Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc cho biết CR450 sẽ thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng hơn so với các đoàn tàu hiện trong dòng Fuxing. Nghiên cứu độc lập của các nhà khoa học Trung Quốc đã kết luận lượng khí thải carbon của đường sắt cao tốc bằng 6% so với di chuyển bằng đường hàng không và 11% so với ô tô.

Tính đến cuối năm ngoái, mạng lưới đường sắt của Trung Quốc “bao phủ” 159.000 km, trong đó có 45.000 km đường sắt cao tốc. Nước này đặt mục tiêu tăng cường mạng lưới đường sắt lên 165.000 km vào năm 2025, trong đó bao gồm 50.000km đường sắt cao tốc.

Ngoài ra, số lượng hành khách trên mạng lưới đường sắt quốc gia tại đất nước tỷ dân dự kiến cũng sẽ tăng khoảng 4,7% so với một năm trước đó và lên 3,855 tỷ trong năm nay. Trong khi đó, vận tải hàng hóa có thể đạt 3,9 tỷ tấn vào năm 2024, tăng 0,5% so với năm ngoái.

Tham khảo SCMP, CGTN