Tốc độ tăng trưởng của Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước

Các đại biểu trao đổi, đánh giá, thảo luận về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh quý I/2024. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương… rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc của ngành, địa phương, đơn vị trong quý I; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ, công việc thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương bổ sung, điều chỉnh các giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc.



Các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, nhất là các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, vật liệu đắp nền để triển khai dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh… Các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024. Các đơn vị thực hiện tốt công tác vận động, thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…



Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 của tỉnh Thanh Hóa đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 13.356 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 13,15%, đứng thứ 3 cả nước. Cả tỉnh có thêm 3 xã nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 15 sản phẩm OCOP 3 sao được công nhận. Tổng lượng khách du lịch ước đạt 2,5 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 2.400 tỷ đồng...

Cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ triển khai các dự án đầu tư vào nông nghiệp còn chậm; chưa có nhiều sản phẩm công nghiệp mới. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; số doanh nghiệp thành lập mới đạt thấp. Tiến độ thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu…



Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn cũng như tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công các dự án mới theo kế hoạch...