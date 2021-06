Tối 28/6, thêm 145 ca mắc COVID-19 mới và 200 bệnh nhân khỏi bệnh

Cụ thể:

- 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3), Khánh Hòa (1), Quảng Trị (1), An Giang (1).

- 139 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (62), Quảng Ngãi (20), Bắc Giang (12), Đồng Nai (11), Bình Dương (8 ), Bắc Ninh (8 ), Hà Tĩnh (7), Bình Thuận (6), Hưng Yên (2), Hải Phòng (1), Đồng Tháp (1), Đắk Lắk (1); trong đó 109 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 vào chiều ngày 28/6/2021 danh sách 7 ca bệnh (BN15951-BN15957) là các trường hợp trong khu vực đã được phong toả sau khi được rà soát, hoàn thiện thông tin ca bệnh.

6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 2 CA BỆNH (BN15890-BN15891) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 25/6/2021, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN15892) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 41 tuổi, địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 26/6/2021, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN15918) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 25/6/2021, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH9413 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- 1 CA BỆNH (BN15924) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ngày 13/6/2021, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

- 1 CA BỆNH (BN15950) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30/5/2021, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Khánh Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển cách ly tại nhà ở An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

139 ca ghi nhận trong nước

- 1 CA BỆNH (BN15892) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là F1 của BN14437 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- 11 CA BỆNH (BN15893-BN15898, BN15900, BN15902-BN15906) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- 7 CA BỆNH (BN15899, BN15901, BN15907-BN15911) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 27-28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- 6 CA BỆNH (BN15912-BN15917) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: 1 ca là F1 của BN14265 đã cách ly từ trước, 5 ca liên quan đến BN14252. Kết quả xét nghiệm ngày 27-28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN15919-BN15920) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 của BN15326 liên quan đến Công ty tại huyện Yên Mỹ, đã được cách ly từ trước. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.

- 1 CA BỆNH (BN15921) ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: nam, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, có tiền sử đi về từ Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

- 12 CA BỆNH (BN15922-BN15923, BN15941, BN15925-BN15931, BN15940, BN15942-BN15943) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 20 CA BỆNH (BN15932-BN15939, BN16031-BN16041) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa tại phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu. Kết quả xét nghiệm ngày 27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- 8 CA BỆNH (BN15944-BN15949, BN15958, BN15960) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc, 2 ca là F1 của BN9269 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 27-28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN15959) ghi nhận tại TP. Hải Phòng: nam, 14 tuổi, địa chỉ tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Là F1 của BN14452 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, TP. Hải Phòng.

- 8 CA BỆNH (BN15961-BN15968) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 5 ca liên quan đến ổ dịch Công ty tại TP. Thuận An, 1 ca liên quan đến khu nhà trọ Đức Tân, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 62 CA BỆNH (BN15969-BN16030) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 34 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 8 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Quận Tân Phú, 9 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi, 5 ca liên quan đến chợ Bình Điền - Quận 8, 2 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục hưng, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 28/6, Việt Nam ghi nhận thêm 391 ca mắc mới gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (3), Tây Ninh (3), Khánh Hòa (1), Quảng Trị (1), An Giang (1) và 382 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (218), Bình Dương (40), Bắc Giang (26), Quảng Ngãi (20), Bắc Ninh (16), Nghệ An (11), Đồng Nai (11), Phú Yên (10), Hà Tĩnh (7), Long An (6), Bình Thuận (6), Lạng Sơn (2), Quảng Ninh (2), Hưng Yên (2), Hòa Bình (1), Đà Nẵng (1), Hải Phòng (1), Đồng Tháp (1), Đắk Lắk (1); trong đó 340 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h30 ngày 28/6: Việt Nam có tổng cộng 14.263 ca ghi nhận trong nước và 1.778 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 12.693 ca, trong đó có 3.745 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tình hình điều trị: Trong ngày, có thêm 200 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 6.519. Số ca bệnh tử vong là 76.