Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tối 5/3, giá vàng giảm mạnh sau thông tin mới về kinh tế Mỹ

05-02-2026 - 21:13 PM | Tài chính - ngân hàng

Tối 5/3, giá vàng giảm mạnh sau thông tin mới về kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới tối 5/3 bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau hai phiên tăng liên tiếp.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 21h giao dịch quanh mức 4.820 USD/ounce, giảm 2,9% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng lần lượt 0,36% và 6,12% trong phiên giao dịch 4/2 và 3/2.

Giá vàng giảm mạnh trở lại khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy bức tranh kém tích cực hơn dự báo. Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 31/1 (đã điều chỉnh theo mùa) tăng lên 231.000 đơn, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 212.000 đơn. Trong khi đó, số liệu của tuần trước được giữ nguyên ở 209.000 đơn.

Bên cạnh đó, giá vàng còn chịu thêm áp lực sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất.

"Nền kinh tế vẫn kiên cường trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, bảng cân đối kế toán vững chắc của khu vực tư nhân, việc triển khai dần chi tiêu công cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, cùng với những tác động tích cực từ các đợt cắt giảm lãi suất trước đây đang hỗ trợ tăng trưởng. Đồng thời, triển vọng vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt là do sự không chắc chắn về chính sách thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra", ECB cho biết trong tuyên bố chính sách tiền tệ của mình.

NHTW nào mua nhiều vàng nhất trong năm 2025?



Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước triển khai biện pháp kép bơm VND, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước triển khai biện pháp kép bơm VND, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh Nổi bật

Chiều 5/2: Giá vàng giảm gần 5 triệu đồng/lượng

Chiều 5/2: Giá vàng giảm gần 5 triệu đồng/lượng Nổi bật

TNEX tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, bứt phá quy mô và hiệu quả trong năm 2025

TNEX tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, bứt phá quy mô và hiệu quả trong năm 2025

20:30 , 05/02/2026
NHTW nào mua nhiều vàng nhất trong năm 2025?

NHTW nào mua nhiều vàng nhất trong năm 2025?

18:19 , 05/02/2026
Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 2/2025: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 2/2025: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

18:05 , 05/02/2026
Càng về cuối, cuộc đua gửi tiết kiệm rước lộc vàng cùng Vikki Bank càng nóng

Càng về cuối, cuộc đua gửi tiết kiệm rước lộc vàng cùng Vikki Bank càng nóng

14:30 , 05/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên