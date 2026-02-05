Tối 5/3, giá vàng giảm mạnh sau thông tin mới về kinh tế Mỹ

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 21h giao dịch quanh mức 4.820 USD/ounce, giảm 2,9% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng lần lượt 0,36% và 6,12% trong phiên giao dịch 4/2 và 3/2.

Giá vàng giảm mạnh trở lại khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy bức tranh kém tích cực hơn dự báo. Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 31/1 (đã điều chỉnh theo mùa) tăng lên 231.000 đơn, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 212.000 đơn. Trong khi đó, số liệu của tuần trước được giữ nguyên ở 209.000 đơn.

Bên cạnh đó, giá vàng còn chịu thêm áp lực sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất.

"Nền kinh tế vẫn kiên cường trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, bảng cân đối kế toán vững chắc của khu vực tư nhân, việc triển khai dần chi tiêu công cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, cùng với những tác động tích cực từ các đợt cắt giảm lãi suất trước đây đang hỗ trợ tăng trưởng. Đồng thời, triển vọng vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt là do sự không chắc chắn về chính sách thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra", ECB cho biết trong tuyên bố chính sách tiền tệ của mình.







