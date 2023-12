Tôi 57 tuổi, lương hưu 6 triệu đồng/tháng, sống một mình: Tôi vẫn rất hài lòng, vui vẻ, không đặt năng vấn đề tiền bạc khi về hưu

Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về cuộc sống nghỉ hưu của bà Mai.

Hiện nay nhiều bạn trẻ làm việc rất chăm chỉ, ngày nào cũng làm từ 9 giờ đến 5 giờ nhưng vẫn không tiết kiệm được đồng nào. Họ rất ghen tị với cuộc sống hưu trí của người già, cho rằng đọc sách, cắm hoa ở nhà và nhận lương hưu là hạnh phúc nhưng thực tế, nhiều người trẻ đã nhầm. Nhiều người già đã làm việc chăm chỉ chỉ bằng một nửa cuộc đời của mình. Cuộc sống, khi về già, sau khi nghỉ hưu, e rằng ngay cả lương hưu cũng không đủ, số tiền này có thể làm gìgì?



Thực ra, lương hưu của bạn có bao nhiêu, chỉ cần bạn có tấm lòng yêu đời thì cũng không có gì khác biệt lớn. Tôi nghĩ rằng nếu một người già muốn sống một cuộc sống tốt đẹp trong những năm cuối đời thì lương hưu không phải là lý do chính, điều chính là điều chỉnh tâm lý, bất kể điều kiện sống hiện tại như thế nào, họ chỉ cần lạc quan, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Dù bạn sống trong biệt thự hay cấp 4 thì chỗ ngủ cũng chỉ có một chiếc giường. Mỗi người đều có cách sống riêng, không cần ghen tị với người khác, cũng không cần tủi thân, đó là điều để người già như chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày.

Tôi 57 tuổi. Lương hưu hàng tháng không nhiều, khoảng 1.800NDT (khoảng 6 triệu đồng) nhưng cuộc sống về hưu của tôi đều màu sắc. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không cảm thấy mình nghèo khó, thua kém hơn bất kỳ ai.

Tôi đã nghỉ hưu được hai năm, hiện đang sống ở một thị trấn nhỏ. Tôi đã làm việc chăm chỉ gần hết cuộc đời. Tôi hiện chỉ có một mình, đứa con trai duy nhất của tôi đến sống ở thành phố khác. Tôi không cần chăm sóc cháu trai nên tôi cứ ở quê, sống tuổi già an yên.

Khi mới về hưu, tôi thực sự không quen vì ngày nào tôi cũng quen làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ.

Tôi không muốn bản thân quá nhàn hạ vì tôi có cảm giác mình đang lãng phí thời gian. Lúc ấy, tôi thấy rằng, khi nghỉ hưu, tôi nên làm điều gì có ý nghĩa. Tôi tìm thêm các hoạt động giải trí để cuộc sống tuổi già thêm phong phú, thú vị hơn.

Sau đó, một người bạn giới thiệu tôi đến khiêu vũ ở quảng trường, tôi đi cùng ông ấy vài ngày, nhưng tôi thực sự không có hứng thú với khiêu vũ, thay vào đó, tôi bị thu hút bởi một nhóm bạn cùng trang lứa bên cạnh. Tôi cảm thấy khá tò mò với đoạn video trước ống kính nên đi vòng quanh và hỏi họ đang làm gì.

Một trong những người đó nói với tôi: "Chúng tôi đang quay video. Chúng tôi thường quay một số video và đăng lên nền tảng này. Chúng tôi không chỉ có thể gặp được nhiều người bạn cùng chí hướng mà còn có thể ghi lại cuộc sống sau này của mình. Bà cũng có thể tham gia cùng chúng tôi".

Tôi nghe bà nói rằng bà có thể ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình, tôi thấy khá mới mẻ nên chúng tôi thành lập một nhóm, thường thì họ sẽ chia sẻ cách quay và chỉnh sửa video trong nhóm. Với sự giúp đỡ của họ, tôi dần dần bắt đầu thử đăng video và phát sóng trực tiếp trên MXH.

Tôi không có tài năng nào khác. Tôi thích trồng hoa, cây cối và đọc sách. Sau khi tôi đăng những video về thói quen hàng ngày này lên mạng xã hội, nó không ngờ lại trở nên phổ biến. Nhiều người bạn đã bình luận và hỏi tôi hoa tulip trồng thế nào. Họ hỏi tôi phải làm gì nếu hoa hồng gai héo. Một số bạn sách cũng hỏi tôi đọc sách gì. Tôi đột nhiên có thêm nhiều bạn để trò chuyện.

Lúc đó tôi rất vui, không ngờ video tôi đăng ngẫu nhiên lại có nhiều người hỏi thăm như vậy, mỗi bình luận tôi đều trả lời rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy rất vui và cảm thấy mình có thêm nhiều bạn thân hơn. Trong chúng tôi, không ai quen biết nhau nhưng mọi người cùng nhau bình luận, trò chuyện sôi nổi.

Kể từ đó, tôi thích đăng video. Tôi thích ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình và tôi cũng thích những người bạn trên mạng trò chuyện cùng để cuộc sống bớt cô đơn.

Đến nay, tôi đã nghỉ hưu được hai năm. Trong hai năm này, tôi yêu thích những đoạn video ngắn và chụp ảnh, tôi ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình trên nhiều nền tảng lớn và gặp gỡ rất nhiều người hâm mộ. Bạn bè, họ luôn chào đón tôi và cho tôi chút an ủi trong cuộc sống nhàm chán của tôi.

Khi quay video, tôi đã nói rất thành thật với mọi người rằng tôi chỉ nhận được lương hưu 1.800 nhân dân tệ (khoảng 6 triệu/tháng) nhưng hiện tại tôi rất vui. Một số người theo dõi và bạn bè đã hỏi tôi, một tháng lương hưu của bà chỉ có như vậy, bà có thể sống hạnh phúc được không? Vì vậy, tôi đã làm một video để đáp lại họ, để họ thấy một ngày của tôi diễn ra như thế nào.

Sáng thức dậy, tôi chỉ ăn sáng rồi sau đó chăm sóc cho những loài hoa, cây mà tôi thích. Buổi trưa, tôi đi chợ mua rau và nấu ăn. Buổi chiều, tôi sẽ ngồi đọc sác và pha một bình trà ngôi nhâm nhi. Thỉnh thoảng khi mỏi người, tôi sẽ đứng dậy tập thể dục một chút.

Sau bữa tối, tôi đi dạo ở quảng trường để xem những người cùng tuổi với tôi đang làm gì. Dù cuộc sống tuổi già có ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy nó thật đặc biệt, thật thú vị.

Tôi có thói quen lấy điện thoại di động ra ghi lại tất cả những điều này, sau đó chia sẻ với người theo dõi và bạn bè của mình.. Mặc dù lương hưu của tôi là không nhiều nhưng tôi vẫn sống rất thoải mái, hạnh phúc.

Có người cho rằng những năm về hưu của họ không hạnh phúc vì có quá ít tiền. Tôi lại nghĩ của cải tinh thần quan trọng hơn của cải vật chất, một người biết yêu cuộc sống sẽ không bị tiền bạc ảnh hưởng.

Dù cuộc sống rất khó khăn, phần lớn cuộc đời bạn đã làm việc cực nhọc nên khi về già bạn nên tận hưởng tuổi già, làm nhiều việc mình thích, ăn nhiều món mình thích và xem nhiều thứ thú vị hơn. Bạn cũng có thể ghi lại những thứ mình từng làm.

Khi bạn già và không thể đi lại được nữa, bạn có thể lấy điện thoại ra và xem mình đã làm gì. Thực sự không cần thiết phải sống vội vã và phàn nàn mỗi ngày. Đôi khi muốn làm điều gì đó thì cứ việc làm đi. Cuộc đời quá ngắn ngủi và không cần lo lắng, muộn phiền như vậy. Cuộc sống giống như một tấm gương. Bạn nghĩ gì về nó? Khi nó mỉm cười, nó mỉm cười lại với bạn. Bạn muốn sống như thế nào là do bạn quyết định.

Kỳ thực, có tiền là đủ rồi. không cần phải luôn so sánh với người khác. Khi còn nhỏ, bạn so sánh với việc học của mình, khi lớn lên, bạn so sánh với tiền lương của mình, và khi về già, bạn so sánh với lương hưu của mình. Như vậy thì mệt mỏi quá, tự mình sống thật tốt, chỉ cần tiền đủ ăn đủ mặc thì đã khá rồi.

Chúng ta nên biết ơn tất cả những gì mình đang có, sự hài lòng là nền tảng của hạnh phúc.

Nếu bạn muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của mình, điều đó chủ yếu phụ thuộc vào cách bạn quản lý cuộc sống hàng ngày. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc theo đuổi những điều kiện vật chất. Dù thế nào đi nữa vật chất thì cuối cùng nó sẽ tan thành mây khói, và người có tâm hồn phong phú, hạnh phúc mới là người giàu có thực sự.

Hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem bạn có thể quản lý cuộc sống của mình như thế nào trong những năm nghỉ hưu, thay vì luôn ghen tị với người khác. Hãy sống hạnh phúc, làm những điều mình thích khi về già, đừng quá lo lắng về tiền bạc ở tuổi này nữa vì không phải mọi thứ trên thế giới này đều có thể đo lường được bằng tiền.

Theo: Toutiao