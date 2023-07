Tôi bỏ 26 tỷ mua một căn hộ văn phòng, hạ giá ‘hết nấc’ cho thuê không ai mướn, bán 20 tỷ cũng chẳng ai mua!

Chia sẻ này của An Đông Mai trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc) về nỗi khổ đầu tư bất động sản mà anh trải qua.

Tên tôi là An Đông Mai, tôi bắt đầu khởi nghiệp, xây dựng một nhà máy ở Thâm Quyến, Trung Quốc, vào năm 2021. Vì nhà máy nhận được rất nhiều đơn đặt hàng nước ngoài, nên nửa năm tôi đã kiếm được hơn 3 triệu tệ (10 tỷ đồng) lợi nhuận. Nghe theo lời khuyên của bạn bè, tôi đã mua một tòa nhà văn phòng hơn 8 triệu tệ (26 tỷ đồng) ở quận Nam Sơn. Ban đầu nghĩ rằng cho thuê căn hộ văn phòng thì bản thân sẽ có một khoản thu nhập thụ động mỗi tháng, nhưng bây giờ, căn hộ văn phòng đó không có ai thuê, hạ giá bán cũng chẳng ai mua.

Quê tôi ở vùng nông thôn Tứ Xuyên, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến Thâm Quyến để tìm việc làm. Ban đầu, tôi làm việc trong một nhà máy điện tử trong hơn 6 năm và được thăng chức thành giám sát viên. Tuy nhiên, tiền lương trong nhà máy không cao, thu nhập hàng năm không đến 150.000 tệ (500 triệu đồng), sau khi trừ các chi phí khác nhau trong nhà, thì tôi chỉ còn tiết kiệm được mấy chục ngàn tệ (trên dưới 100 triệu đồng), muốn mua nhà và xe đúng là rất khó.

Do khá am hiểu về quy trình sản xuất của nhà máy, nên năm 2016, tôi đã chọn bắt đầu khởi nghiệp, lấy ra hơn 200.000 tệ (700 triệu đồng) tiền tiết kiệm và vay thêm một số tiền từ người thân để thuê một nhà máy hơn 150 mét vuông trong khu công nghiệp ở huyện Bảo An, đồng thời mở một nhà máy gia công điện tử nhỏ. Trong những ngày đầu khởi nghiệp, việc làm ăn của nhà máy không được tốt lắm, nó khó khăn hơn nhiều so với công việc làm giám sát viên trước đó.

Sau hơn 4 năm làm việc chăm chỉ, hoạt động kinh doanh của nhà máy cũng đã dần ổn định, kiếm được khoảng 500.000 tệ (1,6 tỷ đồng)/năm. Năm 2021, do nhà máy nhận được nhiều đơn hàng ngoại thương, lợi nhuận cũng tăng gấp nhiều lần so với năm trước, giúp tôi thu về hơn 3 triệu tệ chỉ trong vòng nửa năm.

Khi có nhiều tiền trong tay, tôi quyết định mua một ngôi nhà trong thành phố. Vào thời điểm đó, giá bất động sản trên một mét vuông ở Thâm Quyến là khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng). Có một số căn bất động sản rất hợp mắt tôi, nhưng giá của nó đương nhiên cũng cao hơn mức trung bình. Sau khi xem xét một vài căn, tôi vẫn cảm thấy giá nhà ở đây vẫn hơi quá tầm tay so với tôi.

Lúc này, một người bạn đã khuyên tôi rằng nếu như nhà ở thành phố quá đắt, chi bằng xem xét mua một căn hộ văn phòng. Xét cho cùng, giá của một căn hộ văn phòng vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với giá nhà ở. Sau khi mua một căn hộ văn phòng, còn có thể cho thuê, huống chi nhà máy của tôi cũng không có nằm trong nội thành, nếu như mua một căn nhà trong thành phố thì mỗi ngày đi lại sẽ rất mệt mỏi, phí thời gian.

Sau đó, bạn bè đã giúp tôi tìm một tòa nhà mới xây dựng ở quận Nam Sơn, cách ga tàu điện ngầm chưa đầy 400 mét. Tòa nhà cao 50 tầng, xung quanh còn có nhiều tòa nhà đang được xây dựng lên.

Tôi đến một căn hộ văn phòng trên tầng 26, với diện tích hơn 300 mét vuông, tổng giá hơn 8 triệu nhân dân tệ. Tôi đi tham quan khắp tòa nhà, phát hiện vẫn còn rất nhiều tầng bị bỏ trống, chỉ có một số ít được thuê, không khí trông rất vắng vẻ. Vì thế, tôi cũng có chút do dự.

Mặc dù giá của một căn hộ văn phòng rẻ hơn rất nhiều so với giá nhà ở, nhưng 8 triệu tệ cũng không phải là con số nhỏ. Hơn nữa, xung quanh cũng đang được xây lên rất nhiều tòa nhà tương tự, tôi lo lắng tương lai mức cạnh tranh sẽ cao, khiến cho căn hộ của tôi không thể cho thuê được.

Bạn bè nghe vậy liền bật cười, nói rằng đây là một khu kinh doanh nhộn nhịp ở Nam Sơn, có các ga tàu điện ngầm xung quanh, cơ sở hạ tầng cũng rất hiện đại, kế bên còn có một khu khoa học và công nghệ mới sắp được xây dựng, không lâu nữa sẽ có rất nhiều công ty chuyển vào đây.

Hơn nữa, với sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp ở Thâm Quyến, cộng thêm mỗi năm có rất nhiều người khởi nghiệp, ngày càng có nhiều người thuê các căn hộ văn phòng, vì vậy trong tương lai, tiền thuê các căn hộ văn phòng nhất định sẽ tăng cao.

Đồng thời, bạn tôi cũng nói rằng ước tính tiền thuê mà tôi nhận được nếu mua căn hộ văn phòng này sẽ là 30.000 nhân dân tệ (100 triệu đồng)/tháng. Lúc đó, tôi vẫn còn một chút đắn đo. Nên khi rời đi, tôi có hỏi nhân viên bảo vệ của tòa nhà, giá thuê của căn hộ văn phòng là bao nhiêu, và kết quả là gần giống như những gì bạn tôi nói. Vì thế, mọi sự do dự của tôi đều được dẹp sạch trong phút chốc, tôi quyết định mua căn hộ văn phòng đó.

Lúc đầu, tôi nghĩ việc làm ăn ở nhà máy rất ổn định, cho nên trả góp căn hộ là không thành vấn đề. Tuy nhiên, sau vài tháng, căn hộ văn phòng vẫn chưa có ai thuê. Tôi nghĩ chắc là do tiền thuê quá đắt, vì vậy tôi đã giảm tiền thuê xuống một chút. Nhưng vì có quá nhiều căn hộ văn phòng trong tòa nhà, nên tỷ lệ cạnh tranh cũng rất cao. Hơn một nửa số căn hộ vẫn phải chịu chung số phận trống trải giống tôi, cho dù có hạ giá thấp đến cỡ nào cũng không có ai thuê.

Hiện tại đã hơn 1 năm trôi qua, những tòa nhà xung quanh cũng đã xây dựng xong, vậy mà căn hộ của tôi vẫn chưa cho thuê được. Việc làm ăn của nhà máy cũng suy giảm rất nhiều. Để duy trì nhà máy, hết cách, tôi đành phải bán căn hộ văn phòng đó. Nhưng mặc cho tôi hạ giá xuống 6 triệu nhân dân tệ (20 tỷ đồng), sau 2 tháng vẫn không có ai mua.

Sự việc này đã cho tôi một số kinh nghiệm quý giá trong việc đầu tư. Đúng như câu "tiền mất tật mang".