“Tôi cứ nghĩ khối u còn nhỏ, chưa cần đi khám”: 2 năm sau, bầu ngực người phụ nữ 37 tuổi biến dạng nghiêm trọng

Từ một khối u nhỏ ở vú phải, sau hai năm trì hoãn thăm khám vì e ngại và sợ phẫu thuật, khối u ở người phụ nữ 37 tuổi đã phát triển lên hơn 1kg, khiến bầu ngực biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến chị ngày càng mặc cảm, thu mình. Ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ khối u mà còn tái tạo hình thể vú, giúp người bệnh tìm lại sự tự tin.

Hai năm sống trong mặc cảm

Khoảng hai năm trước, người phụ nữ 37 tuổi lần đầu phát hiện một khối bất thường ở vú phải. Thời điểm đó, khối u còn nhỏ, chưa gây nhiều khó chịu nên chị cho rằng chưa cần thiết phải đi khám.

Tâm lý e ngại khi thăm khám vùng cơ thể nhạy cảm cùng nỗi sợ phải phẫu thuật khiến chị nhiều lần trì hoãn. Trong khi đó, khối u không ngừng phát triển.

Từ một khối nhỏ có thể dễ dàng che giấu, khối u ngày càng lớn, khiến vú phải nặng, sa trễ và biến dạng rõ rệt. Sự chênh lệch giữa hai bên vú ngày càng lớn, ngay cả những bộ quần áo rộng cũng khó che giấu.

"Ban đầu tôi nghĩ u còn nhỏ, lại ngại đi khám nên cứ lần lữa. Sau đó thấy nó lớn nhanh, tôi càng sợ. Có những lúc muốn đi viện nhưng nghĩ đến chuyện phải mổ, rồi hình thể sau này sẽ thế nào, tôi lại không dám" , người bệnh chia sẻ.

Khối u càng lớn, những bất tiện trong sinh hoạt càng gia tăng. Sức nặng của khối u gây đau tức, vướng víu. Cùng với đó là mặc cảm về hình thể. Người bệnh dần quen với việc lựa chọn quần áo rộng để che đi sự bất thường, hạn chế xuất hiện trước mọi người và ngày càng mất tự tin.

Chỉ đến khi khối u phát triển quá lớn, kéo toàn bộ bầu ngực phải xuống thấp, ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và sinh hoạt, chị mới quyết định đến bệnh viện.

Khối u hơn 1kg và bài toán khó trên bàn mổ

Tiếp nhận người bệnh, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, trực tiếp thăm khám và đánh giá tổn thương.

Kết quả siêu âm và sinh thiết xác định người bệnh mắc u diệp thể vú (Phyllodes tumor) – một dạng u tuyến vú có thể phát triển nhanh, đạt kích thước lớn, xâm lấn tại chỗ và có nguy cơ tái phát.

Sau hai năm phát triển, khối u đã làm giãn da, gây sa trễ và biến dạng nghiêm trọng vú phải. Theo các bác sĩ, nếu chỉ đơn thuần cắt bỏ khối u, người bệnh có thể phải đối diện với tình trạng bầu ngực lép, biến dạng và mất cân đối.

Trước tình trạng này, ê-kíp phẫu thuật đã hội chẩn, tính toán và thiết kế phương án phù hợp, nhằm đồng thời bảo đảm yêu cầu điều trị bệnh lý và phục hồi hình thể vú.

"Với những trường hợp khối u quá lớn, lấy được u mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Người bệnh còn cả một cuộc sống dài phía trước. Vì vậy, bên cạnh sự an toàn về mặt bệnh học, chúng tôi cố gắng phục hồi hình thể để người bệnh có thể trở lại cuộc sống với sự tự tin tốt nhất" , PGS.TS Phạm Thị Việt Dung chia sẻ.

Ngay trong cuộc mổ, ê-kíp tiến hành tạo hình lại vú phải bằng kỹ thuật treo sa trễ, thu gọn phần da dư và sắp xếp lại mô tuyến. Quầng – núm vú được đưa về vị trí phù hợp; thể tích và độ nhô của bầu ngực được tính toán nhằm đạt sự cân xứng tối đa với bên còn lại.

Sau phẫu thuật, hai bên vú cân đối hơn, hình thể được phục hồi rõ rệt.

"Khi biết khối u đã được lấy hết và nhìn lại mình sau mổ, tôi cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Hai năm qua lúc nào tôi cũng sống trong lo lắng, tự ti. Bây giờ tôi chỉ mong sức khỏe ổn định để được trở lại cuộc sống bình thường", người bệnh xúc động chia sẻ.

Không nên trì hoãn khi phát hiện bất thường ở vú

Theo PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, u diệp thể là bệnh lý tuyến vú cần được phát hiện và xử trí kịp thời bởi khối u có thể tăng kích thước nhanh. Khi người bệnh đến viện muộn, tổn thương càng lớn thì phẫu thuật càng phức tạp, phạm vi can thiệp rộng hơn, đồng thời việc bảo tồn và phục hồi hình thể vú cũng trở nên khó khăn hơn.

"Chúng tôi rất thấu hiểu tâm lý rụt rè, e ngại của phụ nữ khi phát hiện bất thường ở vùng nhạy cảm. Nhưng chính sự trì hoãn có thể khiến người bệnh phải chịu những thiệt thòi không đáng có. Khối u càng lớn, cấu trúc vú càng bị phá vỡ, đường mổ có thể dài hơn và việc phục hồi hình thể cũng khó khăn hơn", PGS.TS Phạm Thị Việt Dung khuyến cáo.

Các bác sĩ lưu ý, phụ nữ không nên chủ quan khi phát hiện khối bất thường ở vú, hai bên vú đột ngột mất cân xứng, một bên vú tăng kích thước nhanh, da vú thay đổi màu sắc, biến dạng hoặc núm vú tiết dịch bất thường.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và có hướng xử trí phù hợp, thay vì tự theo dõi hoặc trì hoãn vì tâm lý e ngại.

Ca phẫu thuật đã kết thúc nhưng quá trình điều trị và theo dõi của người bệnh vẫn tiếp tục. Do u diệp thể có nguy cơ tái phát, người bệnh được các bác sĩ lập kế hoạch theo dõi và hẹn tái khám định kỳ.