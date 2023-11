"Tôi đã dùng thử 20 điện thoại trong năm 2023, đây là 5 mẫu mọi người nên mua": Có cái tên rất bất ngờ

Cây bút review Andy Boxall của Digital Trends đã sử dụng và đánh giá 20 mẫu điện thoại trong năm 2023 vừa qua, trong đó anh chọn 5 chiếc điện thoại để lại ấn tượng và nhận định đây là những lựa chọn tốt nhất dành cho người dùng.



iPhone 15 Plus

Mặc dù iPhone 15 Plus không phải chiếc iPhone mới ấn tượng nhất về mặt kỹ thuật trong năm nay nhưng nó là mẫu mang lại sự ngạc nhiên vì những cải tiến mới.

Boxall cảm thấy iPhone 14 Plus quá to, nặng và không thoải mái để là thiết bị thay thế cho iPhone 14 Pro Max. Ngược lại, iPhone 15 Plus đã giải quyết được tất cả các vấn đề này, đi cùng camera ấn tượng.

iPhone 15 Plus thực sự là lựa chọn tốt cho những ai muốn màn hình kích thước lớn của iPhone 15 Pro Max nhưng có ngân sách không quá dư dả. Boxall đã sử dụng cả hai thiết bị trên và cảm thấy sự khác biệt trong các tác vụ thông thường hàng ngày là rất ít.

Chỉ khi chụp ảnh, chơi game nặng hoặc so sánh hai màn hình (một màn hình 60Hz và màn hình còn lại 120Hz), người dùng mới thấy rõ sự chênh lệch giữa thiết bị giá rẻ và cao cấp.

Google Pixel 7a

Nhiều người sẽ nghĩ đến Google Pixel 8 hoặc Google Pixel 8 Pro mới ra mắt gần đây. Nhưng điện thoại Pixel rẻ nhất của Google, Google Pixel 7a, cũng được ra mắt trong năm 2023, mới là thiết bị đáng mua nhất với giá bán vừa phải.

Máy có tất cả những ưu điểm thường thấy trên dòng điện thoại Pixel như máy ảnh tuyệt vời, giao diện Android thuần, cùng mức giá dưới 500 USD.

Có cùng thiết kế nịnh mắt của Pixel 7 và Pixel 7 Pro, sản phẩm được trang bị con chip Google Tensor đảm bảo các tác vụ tối ưu cho người dùng đi cùng thời lượng pin kéo dài cả ngày.

Motorola Razr (2023)

Chiếc điện thoại thứ ba trong danh sách này vẫn là một thiết bị tầm trung khác, điều cho thấy không phải cứ cao cấp đắt tiền mới là điện thoại tốt. Đây cũng là mẫu điện thoại gây bất ngờ trong danh sách vì nó đến từ một thương hiệu ít còn xuất hiện trong nhiều năm qua.

Motorola Razr (2023), hay Razr 40, là mẫu điện thoại màn hình gập có mức giá rất dễ chịu, chỉ 600 USD. Máy được hoàn thiện tốt hơn nhiều so với thế hệ Razr 2022, với bản lề cho cảm giác chắc chắn, đồng thời công nghệ bên trong là quá đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của hầu hết mọi người.

Điện thoại màn hình gập hiện nay vẫn còn ít phổ biến. Razr (2023) mang lại trải nghiệm màn hình gập hoàn chỉnh cho những ai không muốn chi 1.000 USD chỉ để sở hữu thiết bị mà họ không biết có thích hay không.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Khi nhắc đến điện thoại cao cấp, Galaxy S23 Ultra thực sự là một chiếc điện thoại hàng đầu. Kể từ khi dòng Note bị khai tử, S-Series Ultra đã đảm nhận nhiệm vụ mang đến một chiếc điện thoại hiện đại toàn diện.

Có nhiều tính năng độc quyền mà người dùng chỉ có thể tìm thấy trên S23 Ultra, bao gồm camera zoom quang 10x và bút S Pen kết nối Bluetooth được gắn bên trong thân điện thoại.

Zoom quang học 10x mang đến khả năng sáng tạo trên hệ thống camera vốn đã rất tuyệt vời của S23 Ultra. Còn lại về phần cứng và hiệu suất phần mềm, gần như không có gì để chê đối với sản phẩm của Samsung.

Kích thước lớn, đa năng và màn hình đẹp rực rỡ, Galaxy S23 Ultra là chiếc điện thoại nên mua nếu bạn là người muốn sử dụng một thiết bị cầm tay lâu dài trong nhiều năm.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Khi quyết định nâng cấp Galaxy Z Fold 4, Boxall đã không chọn Galaxy Fold 5 mà thay vào đó là Galaxy Z Flip 5.

Mặc dù Galaxy Z Fold 5 rất tốt nhưng nó thực sự không có nhiều điểm mới so với Z Fold 4, trong khi Z Flip 5 là một chiếc điện thoại rất khác so với Galaxy Z Flip 4.

Màn hình phụ kích thước lớn có khả năng tùy biến cao và khả năng chạy nhiều ứng dụng Android là điểm cốt lõi mang lại sức hút mới cho mẫu điện thoại gập này.

Z Flip 5 là chiếc điện thoại mà người dùng có thể sử dụng ở chế độ đóng và mở với nhiều tác vụ đa dạng hơn trước đây. Tính linh hoạt đưa máy đến gần hơn với Z Fold 5, khiến sự khác biệt giữa cả hai giờ đây chỉ còn là kích thước màn hình.

Phần cứng của Samsung vẫn là thứ có tiếng nhất trên thị trường. Mặc dù Motorola Razr (2023) là thiết bị gập rất đáng mua nhưng sự hoàn thiện của Z Flip 5 vẫn tốt hơn.