Chạy đua giảm giá đại lễ mua sắm lớn nhất năm: Doanh số iPhone ảm đạm, hai thương hiệu điện thoại Trung Quốc chiếm sóng

Ảnh minh họa

Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy Apple số lượng điện thoại thông minh Apple bán ra trong lễ hội mua sắm Ngày Độc thân (11/11) gần đây của Trung Quốc, tụt hậu so với các đối thủ trong nước là Huawei và Xiaomi vốn ghi nhận mức tăng mạnh mẽ.

Công ty tư vấn nghiên cứu cho biết số lượng điện thoại thông minh Apple bán ra đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái trong đợt bán hàng kéo dài hai tuần từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Để so sánh, số lượng thiết bị bán ra của Huawei và Xiaomi lần lượt tăng 66% và 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cho biết mức tăng của Huawei và Xiaomi đã giúp thúc đẩy tổng số lượng điện thoại thông minh Trung Quốc được bán ra trong thời gian khuyến mại tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cho mẫu iPhone 15 mới nhất của Apple khởi điểm từ 5.999 nhân dân tệ (832 USD), trong khi điện thoại thông minh Mate 60 của Huawei bắt đầu từ 5.499 nhân dân tệ (763 USD). Điện thoại thông minh Mi 14 mới nhất của Xiaomi có giá từ 3.999 nhân dân tệ (555 USD).

Các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Alibaba và JD.com đã không công bố số liệu bán hàng cho lễ hội Ngày Độc thân vì đã bỏ thông lệ này vào năm ngoái, mặc dù JD.com cho biết giá trị khối lượng giao dịch của các sản phẩm Apple đã vượt qua 10 tỷ nhân dân tệ (1,39 tỷ USD) trên nền tảng trong thời gian này.

Người phát ngôn của Xiaomi cho biết công ty đã đạt được tổng giá trị hàng hóa tích lũy hơn 22,4 tỷ nhân dân tệ trong đợt mua sắm hoành tráng này.

Các nhà phân tích cho biết thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc đã sẵn sàng phục hồi. IDC cho biết họ kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng so với cùng kỳ trong quý 4 sau 10 quý liên tiếp doanh số sụt giảm.

Sự cạnh tranh giữa các mẫu điện thoại thông minh đã tăng lên trong mùa mua sắm cuối năm, với các nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc đưa ra mức giảm giá đáng kể cho iPhone của Apple trong thời gian bán hàng.

Apple đã phát hành loạt iPhone 15 vào cuối tháng 9, khoảng một tháng sau khi Huawei ra mắt dòng điện thoại thông minh Mate 60 được trang bị chip tiên tiến do Huawei phát triển độc lập.

Dòng Mate 60 đã nhận được sự ủng hộ đáng kể của người dân Trung Quốc. Xiaomi đã ra mắt loạt điện thoại thông minh hàng đầu Mi 14 của mình vào cuối tháng 10. CEO Lei Jun tiết lộ rằng doanh số bán dòng sản phẩm mới đã vượt qua 1 triệu chiếc sau khi phát hành.

Ngoài việc phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ trong nước, các nhà phân tích của Counterpoint cho rằng doanh số bán hàng ảm đạm của Apple là do các vấn đề về chuỗi cung ứng đã hạn chế nguồn cung của các mẫu iPhone 15 mới.

Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao về sản xuất tại Counterpoint cho biết: “Apple đang cải thiện so với tháng trước nhưng dường như vẫn có những trục trặc về vấn đề nguồn cung”.

Theo Nikkei Asia