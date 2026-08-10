Tôi dùng ChatGPT thay cho 12 ứng dụng trên điện thoại và cái kết bất ngờ

Sự phát triển thần tốc của AI đã đặt ra câu hỏi: Sẽ ra sao nếu chiếc smartphone tương lai không còn là tập hợp của các ứng dụng rời rạc mà hoàn toàn vận hành xung quanh AI?

Để kiểm chứng tính khả thi của kịch bản này, cây bút Becca Caddy từ TechRadar đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Mỗi khi có nhu cầu sử dụng điện thoại, anh sẽ dùng ChatGPT trước thay vì mở các app quen thuộc để xem AI liệu đã thay thế được ứng dụng điện thoại ở mức độ nào.

Dưới đây là kết quả.

1. Nhóm ứng dụng tiện ích và hệ thống

Đồng hồ bấm giờ — Thất bại

Là một freelancer, tôi dùng tính năng bấm giờ trên ứng dụng Clock của iPhone liên tục để quản lý thời gian và tránh sa đà vào việc tìm kiếm thông tin vô bổ. Khi được yêu cầu bấm giờ, ChatGPT thừa nhận nó không có khả năng đo đạc khoảng thời gian thực tế đang trôi qua. Giải pháp duy nhất nó đưa ra là ước tính dựa trên dấu mốc thời gian của tin nhắn nếu tôi chủ động nhắn dừng lại, đồng thời khuyên tôi nên quay lại dùng ứng dụng mặc định trên máy.

Báo thức — Thất bại

Tôi thường đặt báo thức 10–25 phút để duy trì sự tập trung khi dọn dẹp hay viết lách. Ban đầu, ChatGPT tỏ ra triển vọng khi tạo một tác vụ lên lịch thông báo sau 10 phút. Tuy nhiên, khi quá thời gian quy định, điện thoại hoàn toàn yên lặng. Mở ứng dụng ra, tôi mới thấy nó đã gửi một tin nhắn báo hết giờ trong khung chat và đồng thời gửi một email thông báo nhưng lại chui tọt vào thư mục spam.

Máy tính bỏ túi — Đạt

ChatGPT vốn không có tiếng tốt về mảng tính toán, nhưng khi xử lý các phép toán với những con số khổng lồ, nó đều đưa ra kết quả chính xác 100%. Dù thỉnh thoảng có độ trễ vài giây kèm dòng tin nhắn "để tôi suy nghĩ" làm mất đi sự tức thì so với app máy tính truyền thống, nó vẫn hoàn thành tốt vai trò của một công cụ thay thế.

2. Nhóm ứng dụng tra cứu thông tin

Dự báo thời tiết — Đạt

ChatGPT thể hiện xuất sắc ở tác vụ này với thông tin chính xác, cập nhật từ nguồn uy tín. Hạn chế nhỏ nằm ở tốc độ truy xuất: thay vì chỉ cần một thao tác vuốt chạm trên app chuyên dụng để xem biểu đồ mưa hay thời tiết theo giờ, tôi phải đặt thêm một vài câu hỏi nối tiếp trong khung chat để lấy đầy đủ chi tiết.

Nhận diện cây cỏ — Đạt

Khi chụp ảnh lá cây, hoa, bụi cỏ hay cây thân gỗ đăng lên, ChatGPT nhận diện chính xác hầu hết các loài sau khi tôi đối chiếu lại. Mặc dù nó thiếu đi các tính năng bổ trợ chuyên sâu của một ứng dụng thực vật học và tôi vẫn có đôi chút dè chừng với nguy cơ "đoán mò" của AI, hiệu quả thực tế của nó vẫn gây bất ngờ lớn.

Gợi ý phim — Đạt

ChatGPT đưa ra những đề xuất phim rất hợp gu dựa trên danh sách tác phẩm yêu thích của tôi, nhờ vào lượng dữ liệu khổng lồ thu thập từ các diễn đàn phim ảnh như Reddit. Dù làm tốt vai trò tư vấn, nó hoàn toàn không thể thay thế ứng dụng Letterboxd ở mảng lưu trữ nhật ký xem phim cá nhân hay tính năng tương tác xã hội giữa cộng đồng người mê điện ảnh.

3. Nhóm ứng dụng hỗ trợ lối sống và giải trí

Trò chơi đố chữ — Đạt một phần

ChatGPT nắm rất vững luật chơi, tự tạo ra danh sách chữ cái và ghi nhận chính xác các từ tôi tìm được. Tuy nhiên, nó thất bại hoàn toàn ở khâu trải nghiệm người dùng. So với giao diện tối giản, trực quan trên app của New York Times, việc phải liên tục gõ phím tương tác qua lại trong một khung cửa sổ chat khiến trò chơi khởi động bộ não này trở nên cồng kềnh và mất tập trung.

Ngắm sao — Đạt một phần

Nếu tải lên một bức ảnh chụp bầu trời đêm rõ nét, ChatGPT có thể gọi tên chính xác các chòm sao. Dù vậy, nó không thể mang lại trải nghiệm thực tế ảo tăng cường mượt mà như Sky Guide — ứng dụng cho phép hướng ống kính lên trời và theo dõi các hành tinh, trạm ISS liên tục theo từng chuyển động của thiết bị.

Thiền định — Thất bại

Khi bật Chế độ giọng nói để thực hiện một bài thiền ngắn, trải nghiệm mang lại vô cùng tồi tệ. Giọng nói AI bị đứt hơi, liên tục chen vào các từ ậm ừ ("ừm", "à"), và thậm chí có lúc nó bảo tôi hít vào rồi... quên luôn việc nhắc thở ra. Thay vì giúp thư giãn, nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng và bực bội hơn.

4. Nhóm ứng dụng dịch vụ và điều hướng

Bản đồ và chỉ đường — Đạt một phần

ChatGPT tìm lộ trình đi ra sân bay khá tốt khi liệt kê rõ các phương tiện kèm nguồn trích dẫn uy tín. Tuy nhiên, cuộc hội thoại bị làm rối khi nó tự ý đề xuất tạo nhắc nhở lịch trình không cần thiết. Quan trọng nhất, nó hoàn toàn không thể đảm nhận tính năng cốt lõi của một app bản đồ: chỉ đường từng chặng theo thời gian thực.

Đặt đồ ăn — Thất bại

Chatbot khởi đầu tốt khi hỏi ngân sách, vị trí để thu hẹp danh sách quán ăn địa phương đúng gu. Nhưng điểm vô lý là tất cả nhà hàng nó gợi ý đều đang... đóng cửa (dù chữ Closed hiển thị ngay trên bản đồ nó tạo ra). Sau khi bị nhắc nhở, nó gợi ý lại một danh sách khác nhưng lại toàn là các quán cà phê nhỏ không hề có mặt trên các nền tảng giao đồ ăn.

Học ngoại ngữ — Đạt một phần

Ở chế độ thoại, ChatGPT cho phép đóng vai tình huống thực tế bằng tiếng Tây Ban Nha rất tự nhiên, mang lại cảm giác phản xạ thực tế hơn các câu hỏi trắc nghiệm của Duolingo. Dù vậy, hệ thống thường xuyên gặp lỗi kỹ thuật: khựng lại bất chợt, chấm sai những câu trả lời đúng và đột ngột ngắt kết nối sau một tiếng ậm ừ.

Bài học rút ra về tương lai của giao diện AI

Thử nghiệm thực tế cho thấy một chiếc điện thoại xoay quanh AI hoàn toàn có thể thay thế một nhóm ứng dụng nhất định, nhưng bức tranh toàn cảnh phức tạp hơn nhiều:

AI hiện tại đã làm rất tốt vai trò của một trợ lý giải đáp, cung cấp thông tin và giải thích tri thức. Tuy nhiên, với các tác vụ đòi hỏi thao tác nhanh hoặc tích hợp sâu với phần cứng (bấm giờ, báo thức, điều hướng thời gian thực), AI vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Việc giao tiếp qua lại bằng câu chữ không phải lúc nào cũng tối ưu. Với nhiều tác vụ, giao diện đồ họa trực quan được thiết kế chuyên biệt vẫn giúp người dùng thao tác nhanh chóng và ít tốn sức hơn nhiều so với việc duy trì một cuộc hội thoại.

Nhiều thất bại trong bài thử nghiệm này xuất phát từ việc ChatGPT đang chạy như một app độc lập. Nếu được tích hợp sâu vào tận lõi hệ điều hành của thiết bị AI-native (có quyền truy cập trực tiếp vào phần cứng, lịch, vị trí), các ứng dụng tiện ích đơn giản có thể sẽ dần tan biến để nhường chỗ cho AI xử lý trực tiếp.