"Tôi thử dùng chiếc điện thoại giá rẻ mà nhiều người khen là tốt hơn cả Galaxy S24": Kết quả thế này đây

Cây bút Andy Boxall của Digital Trends nghe nói về một chiếc điện thoại được nhiều người khen là tốt hơn cả Samsung Galaxy S24. Anh đã dùng thử để xem đánh giá đó có chính xác hay không. Dưới đây là cảm nhận của anh.

Những con số đã mắt

Trước khi lắp thẻ SIM vào Redmi Note 13 Pro Plus, tôi đã xem một số đánh giá và video trên YouTube khẳng định rằng đây sẽ là một thiết bị tuyệt vời nếu bạn không muốn mua một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền như Samsung Galaxy S24 hay thậm chí là Apple iPhone 15 Pro Max.

Wow, tôi nghĩ: Chắc hẳn nó phải đặc biệt lắm. Mặc dù không phải quá rẻ, nhưng điện thoại Redmi mới nhất có vẻ tốt, ít nhất là về mặt thông số.

Khi trải nghiệm xong xuôi, tôi thấy đúng vậy, nó khá tốt, nhưng hoàn toàn không có lý do gì để chọn thiết bị này nếu bạn có đủ khả năng chuyển sang một chiếc điện thoại đắt tiền hơn.

Có thể nói, thông số kỹ thuật đã mắt là cơ sở cho nhiều lập luận về lý do tại sao những chiếc điện thoại tầm trung như Redmi Note 13 Pro Plus lại là một lựa chọn khôn ngoan thay vì một mẫu xa hoa như Galaxy S24 Plus hay iPhone 15.

Redmi Note 13 Pro Plus có màn hình lớn 6,67 inch, camera chính 200 megapixel, pin 5.000mAh và sạc nhanh 120W. Những con số lớn, ấn tượng, thậm chí có thể khiến những chiếc điện thoại đắt tiền hơn phải xấu hổ khi so sánh.

Redmi Note 13 Pro Plus có giá khoảng 570 USD (giá ở Việt Nam rẻ hơn, chỉ khoảng 10 triệu đồng), bằng một nửa so với Google Pixel 8 Pro và iPhone 15 Pro. Cả hai thiết bị này đều không có sạc 120W như sản phẩm của Redmi.

Nhưng những con số không cho bạn biết điện thoại sẽ được sử dụng hàng ngày như thế nào. Tôi sẽ không chê bai Redmi Note 13 Pro Plus; nó thực sự khá tốt, nhưng tôi muốn chỉ ra rằng bằng cách bỏ chi phí ra nhiều hơn, bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn.

Redmi Note 13 Pro Plus có màn hình AMOLED 6,67 inch với độ phân giải 2712 x 1220 pixel và tốc độ làm tươi 120Hz, được bao phủ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus.

Nó đủ sáng và đủ chi tiết nhưng có tông màu hơi lạnh so với độ ấm của màn hình iPhone 15 Pro. Mặc dù có tốc độ làm tươi 120Hz nhưng màn hình không bao gồm tính năng tự điều chỉnh linh hoạt để tiết kiệm pin.

Vấn đề của máy là thiếu tính năng màn hình luôn bật. Tôi coi đây là một tính năng thiết yếu trên mọi điện thoại, bất kể giá cả, miễn là công nghệ cho phép điều đó. Tôi không hiểu tại sao Redmi Note 13 Pro Plus lại bỏ qua điều này.

Tôi chỉ muốn xem những thông báo khi nhìn vào màn hình điện thoại mà không cần phải chạm vào hoặc nhấn nút nguồn.

Tôi thực sự ấn tượng với camera chính 200MP của Redmi Note 13 Pro Plus và những bức ảnh mà máy tạo ra. Nó gần như là điểm mạnh nhất trên điện thoại. Tôi yêu thích màu sắc, độ tương phản và độ phơi sáng cân bằng cũng như lượng chi tiết trong điều kiện ánh sáng tốt. Nó thậm chí còn hoạt động tốt vào ban đêm. Nếu chỉ muốn chụp ảnh bằng camera chính thì Redmi Note 13 Pro Plus sẽ làm tôi hài lòng.

Nhưng các camera khác trên điện thoại hơi thất vọng một chút. Ngày nay, việc thêm một camera macro 2MP là điều không thể chấp nhận. Mặc dù tôi thích tông màu và màu sắc của ảnh chụp bằng camera góc rộng 8MP nhưng nó lại thiếu chi tiết khi bạn xem xét kỹ.

Máy có thể quay tối đa 30 fps ở độ phân giải 4K nhưng chất lượng cũng không tốt lắm. Camera của Redmi Note 13 Pro Plus trông rất ổn về mặt lý thuyết, nhưng nó không hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu chuyên nghiệp.

Pin của Redmi Note 13 Pro Plus chỉ mất 23 phút để đạt 100% trong thử nghiệm của tôi. Điều này có thể cực kỳ hữu ích, nhưng không phải cho tất cả mọi người. Tôi thường sạc điện thoại qua đêm nên việc sạc đầy pin trong 23 phút hay 5 giờ cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên, tôi đã sử dụng pin đủ hai ngày chỉ với một lần sạc – giống như với OnePlus 12 hoặc Galaxy S24 Ultra.

Kết luận lại là bạn đừng bị cuốn vào những con số liên quan đến tốc độ sạc pin; hãy suy nghĩ về cách bạn sử dụng điện thoại trước khi mua một tính năng mà bạn có thể không phải lúc nào cũng sử dụng.

Phần mềm lỗi thời và gây khó chịu

Cho dù có chi bao nhiêu tiền cho một chiếc điện thoại thông minh mới, tôi vẫn muốn xem phiên bản hệ điều hành nào được cài đặt trên đó.

Redmi Note 13 Pro có giao diện MIUI 14, điều này có thể khiến bạn tin rằng bên trong là Android 14 , nhưng thực tế không phải vậy. Thay vào đó, điện thoại mới chỉ chạy Android 13.

Không có lý do gì để bào chữa cho điều này, bất kể có nhiều sự khác biệt giữa Android 13 và 14 hay không. Đây là điện thoại thông minh của năm 2024 và lẽ ra nó phải được cài đặt phiên bản Android mới nhất.

Cam kết cập nhật phần mềm của Xiaomi ngắn hơn so với nhiều điện thoại đắt tiền khác, nhưng điều này dễ hiểu khi xét đến mức giá và thời gian dùng điện thoại của người dùng bình dân.

Nhưng tệ hơn nhiều so với cam kết phần mềm là trải nghiệm tổng thể. Tôi không muốn nói nhiều về phần mềm nhưng buộc phải làm như vậy trên Redmi Note 13 Pro Plus. Có rất nhiều sự lấn cấn.

Các ứng dụng xuất hiện tràn lan trên màn hình, các nút Android chứ không phải cử chỉ vẫn là hệ thống điều khiển mặc định, bong bóng thông báo được chia thành hai và khó sử dụng bằng một tay, có rất nhiều ứng dụng được cài đặt sẵn và quảng cáo xuất hiện khi tôi thay đổi hình nền. Tôi muốn trải nghiệm sử dụng không phiền phức như vậy.

Lựa chọn thay thế

Redmi Note 13 Pro là chiếc điện thoại thông minh tốt nhưng không phải quá thú vị. Một lựa chọn khác có thể giải quyết được hầu hết mọi nỗi thất vọng của tôi với điện thoại Redmi đó là Google Pixel 7a. Nó có cùng mức giá, có phần mềm Android 14 mới hơn, có màn hình luôn bật, camera tương đương.

Nếu ngân sách lớn hơn một chút, Nothing Phone 2 có thiết kế cá tính, chip xử lý mạnh, máy ảnh tốt và phần mềm thú vị dựa trên Android 14. Hoặc, lựa chọn hơn nữa là Google Pixel 8, có tất cả ưu điểm của Pixel 7a với chip xử lý Tensor G3 được cải tiến.

Tôi yêu thích những chiếc điện thoại có hiệu năng trên giá thành tốt và Redmi Note 13 Pro Plus là một trong số đó.

Nhưng tôi không thích những trải nghiệm lấn cấn trong quá trình sử dụng. Đáng buồn thay, điện thoại Redmi lại bổ sung quá nhiều thứ và đó là điều mà các thông số kỹ thuật sẽ không bao giờ nói cho bạn biết.