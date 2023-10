‘Tôi xin lỗi’: Elon Musk buồn bã khi lợi nhuận của Tesla giảm 44%

Tờ New York Times (NYT) cho hay báo cáo tài chính mới nhất của Tesla cho thấy hãng chỉ đạt lãi ròng 1,9 tỷ USD trong quý III/2023, thấp hơn so với kỳ vọng của Phố Wall và cũng thấp hơn 44% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay lập tức, tỷ phú Elon Musk đã có những lời “bộc bạch” sau kết quả đáng thất vọng này, khiến giá cổ phiếu Tesla tiếp tục giảm mạnh.

Ngay trong phiên 18/10/2023, giá cổ phiếu hãng xe điện này đã mất hơn 4% sau khi ông chủ Elon Musk thừa nhận sản phẩm mới Cybertruck cho dù có được giao đúng hẹn thì cũng khó có thể đem về lợi nhuận ngay trong 12-18 tháng.

Lý giải cho kết quả bết bát trên, ông chủ Tesla cho biết chính lãi suất quá cao hiện nay của Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phân vân khi chọn lựa mua trả góp một chiếc xe mới.

“Tôi khá lo lắng về tình hình lãi suất của chúng ta hiện nay khi người mua chỉ chú trọng vào số tiền trả góp mà họ phải thanh toán hàng tháng. Nếu lãi suất tiếp tục ở mức cao như hiện nay và còn đi lên nữa thì sẽ rất khó khăn cho người mua xe”, Elon Musk cho biết.

Trong bài phỏng vấn với hãng tin CNBC, tỷ phú Elon Musk cũng thừa nhận yếu tố quan trọng nhất hiện nay là giá cả: “Chúng ta phải khiến giá các sản phẩm rẻ đến mức ai cũng có thể mua được.”

Theo Elon Musks, Tesla đã phá vỡ truyền thống do chính mình đặt ra, đó là bắt đầu sử dụng quảng cáo truyền thống để bán ô tô, điều mà vị tỷ phú này từng cho rằng là không cần thiết.

Tuy nhiên, ông chủ Tesla cũng nhận định rằng cho dù có quảng cáo tốt thế nào về một chiếc xe mà giá quá cao thì cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú giàu nhất thế giới cũng xin lỗi vì đã quá “hoang tưởng” khi dự đoán về một nền kinh tế trong tương lai có thể bị rung chuyển bởi các cuộc xung đột.

“Ngay cả những con tàu tuyệt vời như Tesla cũng sẽ gặp những thách thức”, Elon Musk kết luận.

Đáng thất vọng

Hãng tin CNBC cho biết đây là lần đầu tiên kết quả kinh doanh của Tesla thấp hơn kỳ vọng ở cả mảng doanh thu lẫn lợi nhuận kể từ quý II/2019.

Một trong những nguyên nhân chính được cho là do hãng giảm giá thành quá mạnh gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Cuộc chiến “dìm giá” của Elon Musk đã đem lại những hệ lụy đi kèm.

Riêng trong năm 2022, Tesla đã giảm giá 25% ở thị trường Mỹ và chú trọng về doanh số hơn là lợi nhuận.

Một chiếc Tesla Model Y hiện chỉ có giá khởi điểm 44.000 USD chưa tính các khoản hỗ trợ từ chính phủ, tức rẻ ngang một chiếc Toyota RAV 4 Prime Hybrid (xăng chạy kèm điện).

“Chúng tôi vẫn tin rằng một hãng dẫn đầu toàn ngành thì cũng cần có mức giá ưu đãi nhất”, Tesla tuyên bố.

Thế nhưng bất chấp cuộc chiến dìm giá giành thị phần, cổ phiếu của Tesla vẫn giảm 50% trong quý III/2023.

Nguyên nhân chính là hàng loạt các tên tuổi lớn như BMW, Mercedes, GM, Huyndai cũng đã ra nhập thị trường xe điện và thách thức sự thống trị của Tesla bất chấp cuộc chiến về giá.

Bên cạnh đó, Tesla cũng đang gặp cạnh tranh ác liệt từ đối thủ Trung Quốc.

Trên thực tế các chuyên gia đã dự đoán việc Tesla suy giảm lợi nhuận từ đầu tháng 10/2023, thế nhưng kết quả thực tế còn tệ hại hơn những gì họ nghĩ.

Hãng tin CNN cho biết khảo sát của FactSet cho thấy các chuyên gia dự đoán lợi nhuận ròng của Tesla có thể chỉ giảm 34% xuống còn 2,2 tỷ USD trong quý III, nhưng con số lên đến tận 44% xuống còn 1,9 tỷ USD.

Mặc dù vậy, giám đốc Kevin Roberts của CarGurus nhận định rằng ít nhất Tesla vẫn là hãng xe điện có nhiều lợi nhuận hơn các đối thủ trên thị trường, qua đó cho phép Elon Musk tiếp tục cuộc chiến dìm giá.

“Tôi cho rằng đây là cuộc chơi đốt lợi nhuận để giữ thị phần”, ông Roberts cho hay.

Dẫu vậy các chuyên gia cho rằng Tesla không còn nhiều dư địa để giảm giá tiếp khi tỷ suất lợi nhuận ròng của hãng trong quý III/2023 chỉ còn 8%, tương đương với các hãng ô tô truyền thống trên thị trường.

Hết thời?

Tờ Wall Street Journal (WSJ) nhận định các dòng xe của Tesla hiện đã không còn mới mẻ với người tiêu dùng trong khi hàng loạt các thương hiệu mới gia nhập thị trường.

Thậm chí những hãng xe điện Trung Quốc còn liên tục cập nhật các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến hơn mà giá thành lại phù hợp túi tiền.

Dòng xe Cybertruck sắp ra mắt của Tesla

Bởi vậy đế chế nhà Elon Musk đã liên tục phải tìm cách thúc đẩy nhu cầu thị trường cho các dòng xe điện không còn mới của mình.

Các nhà đầu tư hiện kỳ vọng dòng sản phẩm mới Cybertruck sẽ vực dậy doanh số cho Tesla. Chiếc xe bán tải điện này của hãng được kỳ vọng là sẽ bàn giao từ ngày 30/11/2023, tức chậm hơn 2 năm so với dự kiến.

Tuy nhiên, Ford, Rivian và GM cũng đã từng bán xe điện bán tải điện trước đây nhưng không hiệu quả, qua đó cho thấy nhu cầu thị trường phân khúc này có lẽ không lạc quan như kỳ vọng.

Trong tuần qua, GM đã hoãn kế hoạch sản xuất dòng xe điện bán tải tại nhà máy Michigan, còn Ford thì giảm sản lượng xe điện bán tải F 150 Lightning của mình.

Bất chấp điều đó, tờ NYT nhận định Tesla có thể sẽ được hưởng lợi đôi chút từ cuộc đình công lao động tại các nhà máy của Ford, GM và Stellantis khi đế chế nhà Elon Musk không thành lập công đoàn.

Theo WSJ, doanh số bán xe điện tại Mỹ năm 2023 đã giảm tốc so với năm ngoái và lượng xe điện tồn kho của các hãng đang ngày một nhiều hơn do cầu yếu.

Để đạt mục tiêu bán được 1,8 triệu chiếc xe trong năm nay như đã đề ra, Tesla sẽ phải bán hơn 475.000 chiếc từ nay đến cuối năm, một nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh và nhu cầu giảm như hiện nay.

*Nguồn: NYT, WSJ, CNBC