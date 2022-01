Tôn Đông Á: Tăng trưởng đột phá và thương vụ IPO bắt đầu thập kỷ mới

Những con số tăng trưởng ấn tượng năm 2021

Sau 23 năm phát triển, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường. Đây hiện là doanh nghiệp top 3 có quy mô sản lượng trong ngành thép lá mạ Việt Nam. Hai nhà máy tại KCN Sóng Thần 1 và Đồng An 2 có công suất hàng năm lên đến 850.000 tấn, chiếm khoảng 10% công suất trong nước.

Tôn Đông Á chiếm 15% thị phần nội địa ở vị trí thứ 2 với hơn hệ thống 1.500 đại lý phân phối khắp cả nước và chiếm thị phần hàng đầu tại khu vực miền Nam. Đây cũng là nhà xuất khẩu tôn mạ đứng thứ 3 tại Việt Nam, sản phẩm có mặt tại hơn 45 quốc gia, trong đó chinh phục được thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Úc và Châu Âu… và tự tin cạnh tranh với các tên tuổi lớn trên toàn cầu.

Theo đại diện của Tôn Đông Á, thế mạnh của doanh nghiệp chính là tận dụng kinh nghiệm, bí quyết sản xuất sản phẩm có sức cạnh tranh về chất lượng, giá cả và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả. Công ty chú trọng công tác đầu tư công nghệ hiện đại thân thiện môi trường, nâng cấp và lắp đặt mới dây chuyền thiết bị, không ngừng gia tăng sản lượng và cho ra đời các sản phẩm tôn mạ có giá trị gia tăng cao – điều ít doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được.

Trong thời điểm khó khăn chung do dịch Covid-19, Tôn Đông Á vẫn kiên trì giữ bản sắc với định hướng kinh doanh "Chất lượng – Uy tín – Phát triển vững bền". Tôn Đông Á đã áp dụng chính sách đột phá, tung ra hàng loạt sản phẩm mới, thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện chuỗi trung tâm phân phối, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Khi giá thép liên tục phá kỷ lục, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh do các nước bắt đầu gượng dậy từ đại dịch. Tôn Đông Á đã tận dụng tốt cơ hội kinh doanh từ giai đoạn thuận lợi hiếm có của ngành thép và đạt được kết quả ấn tượng. Năm 2021, tổng sản lượng bán hàng đạt 800.000 tấn, tăng 10% so với kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 320% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay.

Những con số "biết nói" đã minh chứng cho hệ thống quản lý cũng như định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của ban lãnh đạo Tôn Đông Á trong một năm đầy thách thức. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, đoàn kết của đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, kỷ luật và không ngừng nâng cao chuyên môn, kỹ năng để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Công bố IPO để phát triển cho thập kỷ tiếp theo

Tiếp đà phát triển năm 2021, Tôn Đông Á đặt mục tiêu tối ưu hóa chuỗi sản xuất và kinh doanh, đặt mục tiêu cho kế hoạch khởi công đầu tư mới năm 2022. Từ 7/1/2022, Tôn Đông Á bắt đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng, với 12 triệu cổ phiếu sơ cấp và gần 3 triệu cổ phiếu thứ cấp, tương đương 12% và 3% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tăng từ trên 102 triệu cổ phiếu lên gần 115 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, công ty còn dự kiến chi trả cổ tức 2021 với tỉ lệ 30%, bao gồm tiền mặt và cổ phiếu thưởng, cho các cổ đông hiện hưu và nhà đầu tư tham gia IPO để đánh dấu 1 năm thành công rực rỡ của doanh nghiệp, tri ân cổ đông.

Thương vụ IPO được cho là khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng của Tôn Đông Á vào năm 2023, quy mô công ty sẽ được phát triển mạnh mẽ sau khi Giai đoạn đầu tiên của nhà máy 3 ở Phú Mỹ đi vào hoạt động, chủ yếu sản xuất thép mạ cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng và xe hơi. Vì vậy, cổ phiếu Tôn Đông Á được kỳ vọng và đánh giá sẽ có khả năng tăng trưởng bền vững.

Về nội lực, Tôn Đông Á có mức tăng trưởng ổn định trong 5 năm trở lại đây, đặc biệt kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty đạt mức lợi nhuận kỷ lục do chuyển đổi linh hoạt giữa thị trường nội địa và xuất khẩu. Năm 2022, tình hình kinh doanh của Tôn Đông Á sẽ có những thuận lợi khi nền kinh tế đang trên đà hồi phục, giá thép đã thiết lập mặt bằng mới, tồn kho thị trường giảm sâu sau thời gian dài giãn cách xã hội, và được thúc đẩy bằng nhiều gói kích thích mới.

Hiện nay, ngành xe hơi Mỹ tăng trưởng rất mạnh, kéo theo đó là sự gia tăng của nhu cầu thép lá mạ. Nguồn cung thép tại Trung Quốc có thể tiếp tục giảm vì các biện pháp siết chặt sẽ khiến giá thép vẫn neo ở mức cao. Với ưu thế về chi phí nhân lực và vận hành so với các doanh nghiệp nước ngoài, đây sẽ là cú hích phát triển cho doanh nghiệp ngành thép tại Việt Nam.

Dựa trên triển vọng ngành thép trong thời gian tới, Tôn Đông Á sẽ tập trung vào chiến lược đầu tư có tầm nhìn, vừa phát triển sản phẩm chất lượng cao, vừa tăng cường trách nhiệm cộng đồng và đảm bảo lợi ích cổ đông lâu dài. Song song với việc mở rộng thị trường, nâng tầm vị thế trong ngành tôn thép Việt Nam và thế giới.