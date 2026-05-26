Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không thể đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ

Chiều 26/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm , Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, qua kiểm tra có thể nhận thấy Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

" Đảng ủy Quốc hội đã chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan để triển khai khối lượng công việc rất lớn; nhiều việc khó, chưa có tiền lệ nhưng có yêu cầu tiến độ rất gấp, rất khẩn trương ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng "hoàn thành nhiệm vụ" một cách an toàn, tròn vai, né tránh trách nhiệm.

Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước, đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

" Đặc biệt, phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí, sử dụng cán bộ: ai làm tốt thì trọng dụng, giao việc lớn; ai không đáp ứng yêu cầu thì kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp. Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, kết quả công việc của cơ quan, đơn vị lại thấp. Cũng không thể để cơ chế đánh giá cào bằng, làm giảm động lực phấn đấu, giảm tính sáng tạo và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nếu quy định đặt ra để kìm hãm phát triển thì cần sửa đổi

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc hình thành mô hình chính quyền mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là một cuộc cải cách tổ chức bộ máy lớn, về cơ bản đã bảo đảm yêu cầu thông suốt, ổn định, không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị, không làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Trên thực tế, hệ thống chính trị đã thực hiện nhiều công việc rất quan trọng, trong đó có công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

" Nếu không có bộ máy vận hành thông suốt thì không thể hoàn thành được khối lượng công việc lớn như vậy. Đảng ủy Quốc hội đã có những đóng góp rất quan trọng vào thắng lợi của chủ trương này ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, về cơ bản, các văn bản pháp lý đã được hoàn thành kịp thời; hoạt động theo mô hình mới bước đầu chưa phát sinh những vướng mắc lớn. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm đồng bộ, lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống trước mắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã sau sắp xếp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện bảo đảm và phân định thẩm quyền.

Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan để khắc phục những khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra, như: khối lượng công việc ở cấp xã tăng; một bộ phận cán bộ còn lúng túng; còn có biểu hiện cào bằng trong tổ chức bộ máy, biên chế; một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phân cấp.

" Tinh thần phân cấp là đúng, nhưng phân cấp phải đi liền với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và xác định rõ trách nhiệm. Không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ năng lực tổ chức triển khai thực hiện ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải nhìn nhận rất rõ rằng, yêu cầu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ.

" Thể chế là một nguồn lực rất quan trọng cho phát triển. Vì vậy, trong công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nêu thực tế các bộ ngành, địa phương thường kiến nghị có cơ chế đặc biệt, thủ tục đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo nghiên cứu một cách thấu đáo, vừa bảo đảm tháo gỡ những rào cản phát triển, vừa bảo đảm kỷ cương, thống nhất của hệ thống pháp luật.

" Nếu quy định đặt ra để kìm hãm phát triển thì cần sửa đổi nhưng nếu mọi trường hợp đều xin cơ chế cá biệt, khác với thông thường thì phải tính đến tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật chung của quốc gia ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Về triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Quốc hội số, lập pháp số; nâng cao năng lực phân tích chính sách trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, tài sản số, dữ liệu số và nhiều lĩnh vực mới phát sinh trong thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, phía trước còn rất nhiều việc phải làm.

Các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, vận hành chính quyền hai cấp, tăng trưởng nhanh và bền vững, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện pháp luật... đều là những nhiệm vụ lớn, khó, phức tạp, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ trong hệ thống của chúng ta.

Chỉ đạo một số công việc cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Quốc hội chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thiện trước tháng 3/2027 theo yêu cầu đề ra.

Đảng ủy Quốc hội cần tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả một năm triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo hướng dẫn của Trung ương; kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp. " Dự kiến hội nghị sơ kết của Trung ương sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 tới, đây chắc chắn sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn ", theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Quốc hội là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ; gắn với bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với quy định; cụ thể hóa các khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên, phù hợp với từng đối tượng, phân cấp quản lý trong các cấp ủy, tổ chức đảng của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá cán bộ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về những hạn chế, khó khăn trước mắt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại Đảng ủy Quốc hội và các đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ngay sau cuộc làm việc, Đảng ủy Quốc hội và các tổ chức đảng trực thuộc sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

" Đảng ủy Quốc hội sẽ tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ; bảo đảm chất lượng các luật, nghị quyết; chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm các nội dung kỳ họp; khắc phục tình trạng chậm gửi tài liệu đến các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra kỳ họp ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật, để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng ủy Quốc hội thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm rõ ràng để đánh giá cán bộ, với tinh thần hành động, làm ngay, làm hiệu quả...