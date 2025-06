Tổng Bí thư Tô Lâm ký quyết định thành lập đảng bộ các tỉnh, thành mới

Theo đó, tại Quyết định số 328-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: An Giang và Kiên Giang. Đảng bộ tỉnh An Giang gồm các tổ chức đảng và đảng viên thuộc 2 đảng bộ tỉnh: An Giang và Kiên Giang trước hợp nhất.

Tại Quyết định số 327-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Cà Mau trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: N.Hải.

Tại Quyết định số 326-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: Đồng Tháp và Tiền Giang.

Tại Quyết định số 321-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ TPHCM trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ: TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ký các quyết định của Bộ Chính trị thành lập đảng bộ các tỉnh, thành mới, gồm: Tỉnh Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Ninh Bình, TP. Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Tuyên Quang.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.