Hơn 80 phường, xã tại TPHCM sắp được bổ sung phó chủ tịch UBND
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND cấp xã đối với các đơn vị hành chính cấp xã từ 50.000 người trở lên
Thành ủy TPHCM vừa ban hành kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND cấp xã theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.
Thống nhất chủ trương phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó theo quy định.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện kết luận này; tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận này. Hướng dẫn UBND cấp xã dừng mô hình phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công.
Đồng thời, bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương theo Nghị quyết số 332/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các UBND cấp xã đang bố trí vượt số lượng cấp phó và tương đương có phương án giảm số lượng cấp phó đúng theo quy định của pháp luật.
Danh sách 83 đơn vị hành chính cấp xã được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND
Cụ thể: xã Long Điền, xã Hồ Tràm, xã Thái Mỹ, xã Bàu Bàng, phường Long Phước, phường Phú An, phường Long Nguyên, phường Bà Rịa, phường Chánh Hiệp, phường Chánh Phú Hòa, phường Cát Lái, phường Thuận An, phường Phú Thuận, phường Vĩnh Tân, xã Bình Lợi, phường Tân Mỹ, phường An Khánh, phường Phước Thăng, phường Tân Sơn.
Phường Tân Uyên, phường Phú Mỹ, xã Tân An Hội, phường Bình Cơ, phường Tây Nam, xã Hiệp Phước, xã Hưng Long, phường Long Trường, phường Thủ Dầu Một, phường Thới Hòa.
Phường Hòa Lợi, phường Tam Thắng, xã Phú Hòa Đông, phường Rạch Dừa, phường Bến Cát, xã Bình Mỹ, phường Lái Thiêu, phường Tân Tạo, phường Thủ Đức, phường Long Bình, phường Tân Đông Hiệp, phường Bình Dương, phường Phú Lợi, phường Bình Hòa, phường Bình Trưng, xã Xuân Thới Sơn, phường Phước Long, phường Vũng Tàu, phường Tân Thuận, phường Bình Tân.
Xã Củ Chi, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Tân Nhựt, phường An Phú Đông, phường Trung Mỹ Tây, phường Đông Hòa, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Thuận Giao, phường An Phú, xã Nhà Bè, phường Tân Hưng, phường Thới An, phường An Lạc.
Phường Phú Định, phường Bình Đông, phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa, phường Tăng Nhơn Phú, phường Đông Hưng Thuận, phường Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Bình, xã Bình Hưng, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc.
Phường Dĩ An, xã Đông Thạnh, phường Tân Phước, phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Nhiêu Lộc, xã Long Hải, xã Bà Điểm.
Người lao động