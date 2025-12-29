Hơn 80 phường, xã tại TPHCM sắp được bổ sung phó chủ tịch UBND

Thành ủy TPHCM vừa ban hành kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tân

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND cấp xã theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Thống nhất chủ trương phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện kết luận này; tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận này. Hướng dẫn UBND cấp xã dừng mô hình phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công.

Đồng thời, bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương theo Nghị quyết số 332/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các UBND cấp xã đang bố trí vượt số lượng cấp phó và tương đương có phương án giảm số lượng cấp phó đúng theo quy định của pháp luật.

Đồ họa: Tố Trâm