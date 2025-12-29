Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận thêm nhiệm vụ

29-12-2025 - 20:57 PM | Xã hội

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Mạnh Hùng - quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, là thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, thay ông Nguyễn Hồng Diên.

Ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo quyết định, ông Lê Mạnh Hùng - quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Nguyễn Hồng Diên.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Trước đó, ngày 18/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

