Tổng Giám đốc BIDV: Chúng tôi ngạc nhiên vì nhiều doanh nghiệp nói khó tiếp cận vốn, trong khi các ngân hàng đều đang muốn tăng trưởng tín dụng

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV. Ảnh: Forbes.

Chia sẻ tại sự kiện Diễn đàn Kinh doanh 2025: Xoay trục Tăng trưởng do Forbes Việt Nam tổ chức mới đây, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV cho rằng hiện nay, các ngân hàng đang tích cực tìm kiếm những dự án và doanh nghiệp có phương án sản xuất – kinh doanh khả thi để giải ngân. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng đã nới lỏng room tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn chảy vào sản xuất.

Về mặt bằng lãi suất hiện nay, ông Lâm đánh giá lãi suất ở Việt Nam là rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp gia tăng đầu tư.

Trong khi đó, BIDV là một định chế tài chính nhà nước, có quy mô và thị phần tín dụng lớn nhất trong hệ thống, luôn dành nguồn vốn để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng. Ngân hàng triển khai nhiều gói tín dụng ngắn, trung và dài hạn nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc BIDV cũng chỉ ra thách thức giống như bài toán "con gà – quả trứng". Các doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi toàn cầu thường phải đầu tư trước để được các doanh nghiệp lớn đánh giá năng lực, sản phẩm rồi mới ký hợp đồng đầu ra. Trong khi đó, ngân hàng lại khó mạnh dạn cho vay khi chưa có hợp đồng đầu ra rõ ràng. Giải pháp tháo gỡ là cần có quỹ bảo lãnh của Chính phủ hoặc các cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Về câu hỏi làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận vốn, tôi muốn nhấn mạnh rằng các ngân hàng đều rất mong muốn được cho vay, được tài trợ. Nhiều doanh nghiệp nói khó tiếp cận vốn là điều khiến chúng tôi khá ngạc nhiên, vì hiện nay hầu hết các ngân hàng đều đang mong muốn tăng trưởng tín dụng", ông Lâm nhấn mạnh.

Vị này cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, để tiếp cận được vốn ngân hàng, doanh nghiệp cần: Nâng cao năng lực tài chính, xây dựng hệ thống tài chính rõ ràng, minh bạch. Cải thiện quản trị điều hành, áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí ESG trong chiến lược phát triển kinh doanh. Có phương án, chiến lược kinh doanh khả thi, rõ ràng để ngân hàng tin tưởng đồng hành.

"Nếu doanh nghiệp minh bạch và có phương án cụ thể, ngân hàng hoàn toàn có thể tin tưởng tài trợ vốn", ông nhấn mạnh.

BIDV hiện cũng là một trong những ngân hàng có nhiều kinh nghiệm cho vay các dự án đầu tư hạ tầng và xây lắp. Theo đại diện ngân hàng, các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, năng lượng… thường có thời gian vay dài, và BIDV vẫn đủ khả năng đáp ứng nguồn vốn với kỳ hạn lên tới 15–20 năm.

Ngân hàng hiện huy động vốn qua nhiều kênh như phát hành trái phiếu, vay vốn nước ngoài hoặc các nguồn dài hạn khác. Tuy nhiên, do hoạt động theo cơ chế thị trường, huy động từ người dân để cho doanh nghiệp vay nên việc cung cấp các khoản vay ưu đãi như kỳ vọng của nhà đầu tư là khó khăn. Tổng giám đốc BIDV cho rằng, để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, cần có thêm sự hỗ trợ và cơ chế đồng hành từ phía Nhà nước.

"Hiện nay, các cơ chế PPP đã rõ ràng hơn nhiều. Trong một dự án, phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, vốn tự có của doanh nghiệp (khoảng 15%) và phần còn lại huy động từ ngân hàng. Các ngân hàng đều tham gia thẩm định, tính toán hiệu quả dự án và có thể kiến nghị điều chỉnh nếu cần tăng phần vốn nhà nước hỗ trợ để đảm bảo cân đối trả nợ.

Một số dự án BOT giao thông hiện nay còn được Nhà nước bảo lãnh doanh thu: nếu doanh thu không đạt theo phương án tài chính, Nhà nước sẽ bù phần thiếu để đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng. Đây là cơ chế giúp nhà đầu tư và ngân hàng yên tâm hơn khi cấp tín dụng", ông Lâm phân tích.



