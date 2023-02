Tổng giám đốc FLC gửi lời xin lỗi cổ đông, giãi bày về nỗ lực nhằm không huỷ niêm yết cổ phiếu nhưng không thành công

Hôm nay ngày 17/2, bà Bùi Hải Huyền, Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC đã gửi thông báo tới cổ đông công ty nhằm giải thích và trấn an cổ đông xoay quanh câu chuyện hủy niêm yết cổ phiếu FLC.

Theo đó, ngày 14/2, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã ban hành thông báo hủy niêm yết 710 triệu cổ phiếu của Tập đoàn FLC kể từ ngày 20/2. Nguyên nhân là do tập đoàn này đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác. Việc hủy niêm yết với cổ phiếu FLC, theo HoSE, là nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Bà Huyền chia sẻ “Chúng tôi hiểu rằng, việc cổ phiếu của Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết là một sự kiện khó lòng có thể chấp nhận đối với Quý cổ đông. Chúng tôi cũng hiểu rằng, sự việc này đã mang lại sự phiền lòng, sự khó chịu đối với Quý cổ đông.”

Tại đây, HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn FLC đã gửi tới các cổ đông lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn rằng các cổ đông có thể hiểu cho những khó khăn mà FLC đang đối mặt và tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn trong giai đoạn khó khăn này.

Bà Huyền cho biết kể từ khi xảy ra vụ việc ông Trịnh Văn Quyết – nguyên Chủ tịch HĐQT và bà Hương Trần Kiều Dung – nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Tập đoàn FLC bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn trong quá trình hoạt động do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông tin, các tin đồn không chính thống, cũng như các vấn đề phát sinh có liên quan đến vụ việc.

Đặc biệt, sự việc phát sinh đã trực tiếp dẫn tới việc Tập đoàn FLC không thể tìm kiếm được Công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC trong một thời gian dài.

Phải đến tháng 9/2022, Tập đoàn FLC mới tìm kiếm được Công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho BCTC năm 2021 của Tập đoàn FLC - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, cho đến nay Công ty kiểm toán vẫn chưa thể phát hành báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC.

Tập đoàn đã 2 lần gửi văn bản tới UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoản thành phố Hồ Chí Minh với một số nội dung như “chấp thuận tình trạng Tập đoàn FLC chưa có BCTC kiểm toán là sự kiện bất khả kháng”, “không xem xét về việc đình chỉ giao dịch/huỷ niêm yết đối với Tập đoàn FLC cho đến khi Công ty kiểm toán hoàn tất kiểm toán BCTC của Tập đoàn FLC”.

Tuy vậy, theo bà Huyền, đến ngày 14/02/2023, khi mà các lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng liên quan đến việc kiểm BCTC năm 2021 của Tập đoàn FLC chưa được các cơ quan, ban ngành chức năng xem xét thì Tập đoàn FLC nhận được quyết định huỷ niêm yết cổ phiếu FLC của HOSE từ ngày 20/02/2023, với lý do "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

Do việc kiểm toán và phát hành BCTC kiểm toán năm 2021 là nằm ngoài tầm kiểm soát của Tập đoàn và là sự kiện bất khả kháng mà Tập đoàn không thể khắc phục được trong thời gian ngắn. Do đó, ngay trong ngày 14/02/2023, Tập đoàn FLC đã tiếp tục có Văn bản kiến nghị các cơ quan quản lý xem xét lại về việc huỷ niêm yết cổ phiếu FLC, trong đó cần thiết xem xét đến các lý do khách quan, hoàn cảnh bất khả kháng của Tập đoàn FLC.

Quyền lợi của cổ đông sau khi cổ phiếu bị hủy niêm yết

Theo bà Huyền, cổ đông vẫn đương nhiên được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty. Trong mọi trường hợp, cổ đông được toàn quyền sở hữu, định đoạt đối với các cổ phiếu FLC mà cổ đông đang sở hữu; được đảm bảo quyền tham gia Đại hội cổ đông, quyền biểu quyết, quyền bầu cử và ứng cử thành viên HĐQT;...

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 133 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về thời gian thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM: “Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy bỏ niêm yết.”

Tổng Giám đốc FLC cho biết Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã gửi quyết định hủy niêm yết cổ phiếu FLC đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhằm phối hợp đăng ký giao dịch cổ phiếu FLC trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Tập đoàn FLC sẽ thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu FLC trên hệ thống giao dịch UPCoM ngay sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch.

Bà Huyền cho biết HĐQT và Ban lãnh đạo FLC đang nỗ lực hết mình để xúc tiến các lộ trình công bố thông tin theo quy định, nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để cổ phiếu FLC sớm quay lại giao dịch bình thường trên hệ thống UPCoM và thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông.