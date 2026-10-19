Tổng giám đốc Nam A Bank: Yêu cầu hạ mặt bằng lãi suất là thông điệp quan trọng của NHNN về kỷ luật thị trường

Sáng ngày 19/10/2026, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc triển khai công tác ngân hàng. Tham dự buổi làm việc còn có các Phó Thống đốc NHNN; lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng và lãnh đạo cao nhất của các ngân hàng thương mại.



Tinh thần chung của buổi làm việc là Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các NHTM giảm lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng trở lên và giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, quyết tâm cùng nền kinh tế tăng trưởng hai chữ số.

Chia sẻ bên lề cuộc họp, ông Trần Khải Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho biết, Nam A Bank hoàn toàn đồng thuận và nghiêm túc đồng hành cùng định hướng điều hành của NHNN .

Ngay trong hôm nay, ngân hàng triển khai hạ lãi suất huy động niêm yết 0,5%/năm với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với lãi suất cho vay sẽ giảm từ 1,5 – 2%/năm, đồng thời ưu tiên tập trung dòng vốn tín dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nhóm ngành trọng điểm như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), công nghiệp hỗ trợ cùng các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao .

"Chúng tôi nhìn nhận đây không chỉ là chỉ đạo về việc hạ mặt bằng lãi suất, mà còn là thông điệp quan trọng về kỷ luật thị trường, trách nhiệm của tổ chức tín dụng và yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, bền vững" – ông Trần Khải Hoàn nhấn mạnh .

Theo lãnh đạo Nam A Bank, việc giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là trách nhiệm của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, tăng trưởng bền vững không chỉ được đo bằng quy mô tín dụng hay lợi nhuận ngắn hạn, mà còn phải gắn liền với chất lượng tài sản, năng lực quản trị rủi ro, an toàn thanh khoản và khả năng duy trì nguồn vốn ổn định.

Ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nam A Bank

Đánh giá trước thông điệp của NHNN về việc xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và áp dụng các yêu cầu an toàn cao hơn đối với những tổ chức tín dụng không tuân thủ, Tổng giám đốc Nam A Bank khẳng định đây là quyết định rất cần thiết để tăng cường kỷ luật thị trường. Đây đồng thời cũng là động lực để các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả hơn, thay vì cạnh tranh bằng mọi giá để mở rộng thị phần.

Đối với Nam A Bank, ngân hàng xác định việc thực hiện chỉ đạo giảm lãi suất phải gắn liền với mục tiêu bảo đảm an toàn hoạt động và phát triển dài hạn. Ngân hàng sẽ tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị tài sản – nợ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và chủ động chia sẻ một phần lợi nhuận để hỗ trợ đồng hành cùng khách hàng.

Trước câu hỏi, khi các ngân hàng không còn cạnh tranh về lãi suất thì ngân hàng có định hướng như thế nào để thu hút khách hàng? Ông Trần Khải Hoàn cho biết, bản thân Nam A Bank không dùng lãi suất để thu hút khách hàng, mà luôn dùng văn hóa doanh nghiệp để phục vụ và phụng sự khách hàng.

"Trong nghệ thuật thưởng trà, sự tinh tế đến từ từng nhịp pha, từng ngụm trà sâu lắng; còn trong hoạt động ngân hàng, đó là tinh thần kỷ luật, sự cẩn trọng và trách nhiệm với từng đồng vốn của khách hàng. Chúng tôi, với triết lý văn hóa trà, con người Nam A Bank: Khoan, Cung, Tín, Mẫn, Huệ - luôn lấy sự chỉn chu, điềm tĩnh và chân thành làm gốc trong mọi hành xử. Đó chính là cách chúng tôi gìn giữ chữ Tín, lan tỏa sự Chân thành và kiến tạo nền tảng tài chính an toàn, hiệu quả và trường tồn, tạo dựng niềm tin với khách hàng" – ông Trần Khải Hoàn nói.