Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 19/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Cập nhật chiều 19/10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm 500 - 800 nghìn đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 139,3–142,3 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 700.000 đồng/lượng, còn 139,4–142,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giữ nguyên mức 139,1–143,1 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng, lên 138,7–142,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, về mức 140,1–143,1 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,7–143,1 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng chiều mua và giảm 500.000 đồng chiều bán.

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Đầu giờ sáng ngày 19/10, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết cùng mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 138,6 – 143,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Hiện SJC và PNJ đều cùng niêm yết 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng 138,6 – 142,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó DOJI niêm yết 139,1 – 143,1 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý từ ngày 16/10, các doanh nghiệp vàng sẽ bắt đầu áp dụng quy định mới về việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng theo Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, khách hàng cần chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán phù hợp khi thực hiện các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng. Cụ thể, các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.160 - 4.180 USD/ounce. Theo Kitco News, thị trường vàng bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung theo dõi sức khỏe nền kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Loạt dữ liệu về thị trường nhà ở, việc làm và hoạt động kinh doanh dự kiến được công bố trong tuần tới có thể tạo ra những biến động đáng kể đối với giá kim loại quý.

Hiện thị trường vẫn nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Tuy nhiên, áp lực lạm phát dai dẳng khiến kỳ vọng về khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất trước khi kết thúc năm vẫn ở mức cao.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần tới tương đối thưa thớt. Dù vậy, các báo cáo về thị trường nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) và niềm tin tiêu dùng vẫn được đánh giá là những thông tin quan trọng, giúp nhà đầu tư nhận diện rõ hơn sức chống chịu của nền kinh tế cũng như áp lực lạm phát trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 27–28/10.

Ngày thứ Sáu được dự báo là thời điểm quan trọng nhất trong tuần, với hàng loạt dữ liệu có khả năng tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá vàng. Đáng chú ý là báo cáo PMI tổng hợp sơ bộ tháng 10 do S&P Global công bố, cung cấp bức tranh ban đầu về hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân Mỹ. Trong kỳ trước, PMI tổng hợp đạt 58,4 điểm, trong đó PMI sản xuất đạt 55,9 điểm và PMI dịch vụ ở mức 58,8 điểm, cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát các chỉ số này để xác định liệu chi phí vay vốn cao và lạm phát kéo dài đã bắt đầu gây sức ép lên hoạt động sản xuất, kinh doanh hay chưa. Bên cạnh đó, các chỉ số thành phần liên quan đến giá đầu vào và giá đầu ra cũng có thể cung cấp thêm tín hiệu về xu hướng lạm phát trong thời gian tới.

Thanh Anh



