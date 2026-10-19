Giá vàng bạc 19/10: SJC, Phú Quý, Doji giữ đà, Bảo Tín Mạnh Hải bất ngờ giảm

Giá vàng neo cao

So với tuần trước khi giá vàng SJC trải qua các phiên rung lắc mạnh trên vùng 145 - 146 triệu đồng/lượng, bước sang đầu tuần này (19/10), giá vàng đã bình ổn hơn và thiết lập vùng nền quanh mức 143,6 triệu đồng/lượng.﻿

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng sáng nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh tăng nhẹ trên toàn hệ thống cập nhật lúc 09h14. Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng với Phú Quý 1 Lượng 999.9 đồng niêm yết ở mức 140,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng trang sức 999.9 tại Phú Quý được giao dịch ở ngưỡng 137 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay dao động ở ngưỡng 140- 143,6 triệu đồng/lượng.

Khảo sát lúc 8h30 - 9h15 sáng ngày 19/10/2026, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) khu vực TP.HCM niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tương tự, đối với các loại vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), giá mua vào đạt 140,1 triệu đồng/lượng và bán ra đạt 143,1 triệu đồng/lượng. So với xu hướng biến động trong tuần qua (kể từ ngày 10/10 khi giá bán từng tiệm cận mốc 145 - 146 triệu đồng/lượng rồi có nhịp nhịp điều chỉnh xuống vùng 143,2 - 143,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hôm nay về cơ bản đã đi ngang và ổn định trở lại quanh vùng giá cao.

Tại Tập đoàn DOJI, bảng giá vàng cập nhật lúc 09h15 ghi nhận giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim Tự Do (AVPL) niêm yết chiều mua vào ở mức 139,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,1 triệu đồng/lượng. Các loại vàng nguyên liệu 9999 mua vào đạt 134,2 triệu đồng/lượng, bán ra 136,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nữ trang 9999 của DOJI giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trái ngược với đà tăng và đi ngang của các thương hiệu khác, bảng giá Bảo Tín Mạnh Hải lại ghi nhận nhịp giảm đồng loạt. Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 0,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Sản phẩm Kim Gia Bảo 24K giảm nhẹ 0,4 triệu đồng/lượng, niêm yết mua vào - bán ra ở mức 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 24K (999.9) giảm 0,4 triệu đồng/lượng, lùi về mức 137,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới

Tính đến đầu giờ sáng ngày 19/10/2026, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco/TradingView ghi nhận ở mức 4,182265 triệu đồng/ounce (tương đương 4.182,265 USD/ounce), tăng nhẹ 0,40% (tương đương tăng 16,845 USD/ounce) so với phiên giao dịch trước đó. Sự đi lên của giá vàng thế giới tiếp tục tạo bản lề nâng đỡ cho mặt bằng giá vàng trong nước.

Tại thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD/VND niêm yết ở mức 25,67 triệu đồng/USD (mua vào) và 26,08 triệu đồng/USD (bán ra). Tỷ giá EUR dao động từ 28,31493 triệu đồng/EUR đến 29,80842 triệu đồng/EUR.﻿

Giá bạc phục hồi mạnh﻿

Khác với sự thận trọng của thị trường vàng, thị trường bạc lại chứng kiến đà bật tăng khá ấn tượng. Giá bạc thế giới hiện đứng ở mức 57,65 USD/ounce, tương đương khoảng 46,334841 triệu đồng/kg. Tại thị trường trong nước:

Giá bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) và Bạc thỏi Phú Quý 999 niêm yết ở mức 2,007 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,069 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg có giá mua vào là 53,519866 triệu đồng/kg và bán ra là 55,173195 triệu đồng/kg.

Bạc lấy lại "phong độ".

Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) giao dịch mua vào ở mức 2,058 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,143 triệu đồng/lượng. Bạc DOJI 99.9 (5 lượng) niêm yết mua vào 10,29 triệu đồng và bán ra 10,715 triệu đồng. Bạc 999 dạng miếng/thỏi giao dịch mức 2,033 triệu đồng/lượng (mua) và 2,113 triệu đồng/lượng (bán).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (cập nhật lúc 08h33): Giá bạc ghi nhận sắc xanh tăng mạnh. Ngân Gia Bảo - Tứ Quý bứt phá tăng 0,19 triệu đồng/lượng, lên mức 2,005 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,359 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc thỏi Ngân Gia Bảo (loại 5-10 lượng) tăng 0,16 triệu đồng/lượng, đạt 2,005 - 2,067 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, Bạc thỏi 1kg tăng vọt thêm 4,26 triệu đồng/kg (tương đương 0,426 triệu đồng/lượng), hiện giao dịch ở mức 53,467 triệu đồng/kg (mua vào) và 55,12 triệu đồng/kg (bán ra).