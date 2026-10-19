Sau VinFast của ông Phạm Nhật Vượng, một doanh nghiệp Việt gây bất ngờ với loạt xe điện mới, có thể đi hơn 1.000 km

CTCP Ô tô TMT (mã chứng khoán: TMT) vừa hé lộ kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm xe thương mại mới trong quý 4/2026, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong chiến lược điện hóa phương tiện của doanh nghiệp có lịch sử 50 năm tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, danh mục sản phẩm mới của TMT bao gồm xe tải điện, xe van điện và các dòng xe tải sử dụng động cơ đốt trong. Trong đó, nhóm xe thương mại chạy điện được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao nhận đô thị và hoạt động logistics đang từng bước chuyển dịch sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Đáng chú ý, mẫu xe tải điện TMT G100P EV có tải trọng 990 kg, với quãng đường vận hành được công bố lên tới 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là dòng xe hướng đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị, nơi các phương tiện thường hoạt động với tần suất cao và trên những tuyến đường tương đối ngắn.

Bên cạnh đó, TMT cũng giới thiệu mẫu G202P REEV với tải trọng 1.990 kg. Theo thông số từ nhà sản xuất, mẫu xe này có thể di chuyển 212 km bằng điện thuần túy và đạt tổng quãng đường vận hành lên tới 900 km nhờ công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động.

XE TẢI ĐIỆN TMT – G202P (REEV)

Không dừng lại ở xe tải, TMT còn dự kiến bổ sung ba mẫu xe van gồm G230P EV, G230P REEV và G105-3 EV. Các sản phẩm này có dung tích khoang hàng lần lượt khoảng 7,6 m³, 7,6 m³ và 5,2 m³, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng tiêu dùng, giao nhận thương mại điện tử và phân phối hàng hóa.

Trong đó, TMT G230P REEV là mẫu xe gây chú ý nhất khi được công bố có tổng quãng đường vận hành lên tới 1.038 km. Tuy nhiên, đây là phiên bản xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV), kết hợp khả năng di chuyển thuần điện với hệ thống bổ trợ để gia tăng quãng đường.

XE VAN TMT- G230P (2 phiên bản EV và REEV)

Theo TMT, việc phát triển song song các cấu hình xe điện khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác đa dạng của khách hàng. Với các doanh nghiệp vận tải, bên cạnh chi phí mua xe ban đầu, những yếu tố như khả năng chuyên chở, chi phí năng lượng, bảo dưỡng và quãng đường vận hành đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Song song với xu hướng điện hóa, TMT vẫn tiếp tục mở rộng danh mục xe sử dụng động cơ đốt trong. Doanh nghiệp dự kiến bổ sung mẫu xe van chạy xăng Captain V5, cùng loạt xe tải thùng HAXI và các phiên bản xe tải trung, tải nặng H5X, TXL với nhiều cấu hình hệ dẫn động khác nhau.

Theo kế hoạch, các dòng xe mới sẽ được giới thiệu trong quý 4/2026. Hiện doanh nghiệp chưa công bố giá bán chính thức cũng như thời điểm thương mại hóa cụ thể đối với từng sản phẩm.

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TMT Motors có tiền thân là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập năm 1976 và hiện niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán TMT. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô thương mại, sở hữu Nhà máy Ô tô Cửu Long tại Hưng Yên với công suất thiết kế khoảng 30.000 xe/năm/ca.

Bên cạnh các đối tác truyền thống như Sinotruk và Dongfeng Forland, TMT bắt đầu tham gia thị trường ô tô điện từ năm 2023 thông qua hợp tác với liên doanh SAIC-GM-Wuling của Trung Quốc. Doanh nghiệp đã đưa các mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mang thương hiệu Wuling vào thị trường Việt Nam, trước khi tiếp tục mở rộng sang các phân khúc xe điện khác.

Không chỉ phát triển phương tiện, TMT còn đầu tư hệ sinh thái trạm sạc thông qua TMT-EGREEN. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa vào vận hành tối thiểu 1.000 trụ sạc mở trên toàn quốc vào cuối năm 2026, phục vụ cả xe điện Wuling và các thương hiệu xe điện khác.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, TMT Motors ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.103 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 64 tỷ đồng, tăng 16,3%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 217 tỷ đồng. Sau 6 tháng, TMT hoàn thành khoảng 30% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận năm.