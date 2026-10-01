Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/10: Thêm công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 3 "tăng bằng lần"

Tính đến ngày 19/10, danh sách cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2026 của các công ty chứng khoán đã có 13 công ty. Trong đó, 7 doanh nghiệp báo lãi và 6 doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ trong quý 3, cho thấy sự phân hóa đáng kể trong bức tranh lợi nhuận toàn ngành.

Theo báo cáo tài chính mới công bố , CTCP Chứng khoán KAFI ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3/2026 đạt gần 981 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm gần 13%, xuống còn 171 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 137 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tiếp tục đóng góp lớn nhất với gần 581 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng mạnh 52%, đạt hơn 315 tỷ đồng, trong khi doanh thu môi giới chứng khoán giảm 54%, xuống còn 27 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận KAFI vẫn đi lùi do áp lực chi phí tài chính. Trong quý 3, chi phí tài chính của công ty tăng 53%, lên gần 351 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí lãi vay hơn 319 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng gần gấp đôi cùng kỳ, đạt 91 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KAFI ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 3.004 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 541 tỷ đồng, tăng 58%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 431 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác ghi nhận kết quả tích cực là CTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) . Trong quý 3/2026, công ty đạt doanh thu hoạt động hơn 32 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng tới 165%, đạt hơn 14 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và đầu tư tài chính. Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 18 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng 15%, đạt hơn 11 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán chỉ đạt khoảng 3 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán Guotai Haitong ghi nhận doanh thu hoạt động gần 98 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận trước thuế đạt 43 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 34 tỷ đồng.

Trái ngược với hai doanh nghiệp trên, CTCP Chứng khoán Đại Việt tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý 3/2026. Theo báo cáo tài chính, doanh thu hoạt động của công ty đạt hơn 9,1 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn âm gần 3,9 tỷ đồng, dù đã thu hẹp so với mức lỗ 4,1 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Đại Việt đạt hơn 30 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ. Dù vậy, công ty vẫn báo lỗ trước thuế hơn 5,3 tỷ đồng, thu hẹp so với khoản lỗ 10 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 228 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay tăng mạnh từ 33,4 tỷ đồng đầu năm lên gần 72,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 117%. Danh mục tài sản tài chính FVTPL cũng gần gấp đôi, đạt khoảng 73,5 tỷ đồng.