Lịch chốt quyền cổ tức tuần 19-23/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Theo thống kê, có khoảng 12 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 17-23/10. Tuần này có 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là gần 5%.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã chứng khoán: KSV) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/10 để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026.

Tỷ lệ chi trả là 30% bằng tiền mặt, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/11/2026.

KSV dự kiến chi khoảng 900 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cổ đông chi phối nắm giữ 98,06% vốn điều lệ của KSV, dự kiến nhận về khoảng 882 tỷ đồng.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico cũng thông báo tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/10.

TMG hiện có 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đồng nghĩa doanh nghiệp dự chi khoảng 54 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Vimico hiện là cổ đông lớn nhất tại TMG với tỷ lệ sở hữu khoảng 51%, qua đó dự kiến nhận về khoảng 27,6 tỷ đồng.

TMG cũng là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tương đối cao trong nhiều năm. Riêng năm 2025, công ty đã chi tổng cộng 5.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 50%. Trước đó, tỷ lệ cổ tức các năm 2022, 2023 và 2024 lần lượt là 70%, 27% và 32%.

Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (mã chứng khoán: TTT) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026. Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu TTT sẽ nhận 2.000 đồng tiền cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/11/2026.

TTT là một trong những doanh nghiệp duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt khá đều đặn trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp đã thực hiện chia tiền cho cổ đông liên tục trong khoảng 13 năm, với tỷ lệ tương đối cao so với mệnh giá.