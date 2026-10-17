Chứng khoán UP gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ thêm 1 tháng

CTCP Chứng khoán UP (UPSC, mã: UPS) vưa thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần chào bán riêng lẻ.



Cụ thể, Chứng khoán UP đang tiến hành chào bán hơn 67,6 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương gấp đôi lượng cổ phần đang lưu hành hiện tại. Nếu hoàn tất, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên tròn 1.000 tỷ đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần theo thông báo trước đó là từ ngày 21/09/2026 đến trước 11h00 ngày 21/10/2026. Sau điều chỉnh, UPSC gian hạn thời gian để nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần tới 11h ngày 19/11/2026, tức kéo dài thêm gần 1 tháng.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, qua đó dự kiến thu về tối đa 676,2 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và hơn 276 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ, toàn bộ giải ngân trong năm 2026.

Theo danh sách được công bố trước đó, có 2 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này gồm CTCP Bolt Holdings dự kiến mua 62,62 triệu cổ phần và Chủ tịch HĐQT Chu Tuấn An dự mua 5 triệu cổ phần.

Nguồn: UPS

Trong đó, CTCP Bolt Holdings (Bolt Holdings) là cái tên gây chú ý. Pháp nhân này được thành lập ngày 29/2/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và có trụ sở chính đặt tại tầng 8, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội.

Ban đầu công ty có vốn điều lệ chỉ 10 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Đỗ Hoàng Minh nắm 80%, ông Đinh Văn Hiệp nắm 10% và ông Cao Tấn Thành nắm 10%. Khi mới thành lập, ông Cao Tấn Thành làm Tổng Giám đốc.

Trong số các cổ đông sáng lập trên, ông Cao Tấn Thành sinh năm 1991, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP từ tháng 6/2024 đến khi được miễn nhiệm ở ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 6/2025.

Ngày 9/2/2026, ông Cao Tấn Thành chuyển nhượng 3 triệu cổ phần UPS. Sau giao dịch, cổ đông này giảm sở hữu từ 26,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 81,6%) xuống mức 23,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 72,33%).

Cổ đông nắm quyền chi phối Bolt Holdings - ông Đỗ Hoàng Minh chính là con trai của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Còn lại, ông Đinh Văn Hiệp cũng giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Tân Hoàng Minh.

Tháng 1/2026, Bolt Holdings tăng vốn lên 110 tỷ đồng. Ông Vũ Khánh Din làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Được biết, ông Vũ Khánh Din là Thành viên HĐQT độc lập UPSC.

Tháng 3/2026, Bolt Holdings tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 810 tỷ đồng và tăng tiếp lên 1.500 tỷ đồng vào tháng 4/2026.

Cập nhật đến tháng 5/2026, ông Lưu Thái Đông thay ông Vũ Khánh Din làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.