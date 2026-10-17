Giá vàng cuối tuần bật tăng trở lại

Sáng 17/10, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, vàng miếng được mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra 143,6 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu ghi nhận mức tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, Mi Hồng ghi nhận mức tăng nhẹ hơn 100.000 đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào 141,7 triệu đồng/lượng, bán ra 143,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá tại các thương hiệu phân hóa với mức tăng từ 100-300.000 đồng mỗi lượng.

SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vào 140,1 triệu đồng/lượng, bán ra 143,1 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn được mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết giá mua vào 141,7 triệu đồng/lượng, bán ra 143,2 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 138,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng sau 1 tuần qua. Ảnh: SJC

Sáng 17/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.165 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi đồng USD giảm 0,5% và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống thấp nhất trong ba tuần.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép từ khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 là 72%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 92%.

Ở chiều hỗ trợ, nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư Trung Quốc vẫn đáng chú ý. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung 23 tấn vàng vào dự trữ trong tháng trước, trong khi các quỹ ETF vàng tại nước này ghi nhận dòng vốn vào mạnh trong tháng 9. Giá vàng tính bằng nhân dân tệ tăng 3% trong quý III/2026, dù đà tăng bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và lo ngại lạm phát.