Chứng khoán Rồng Việt công bố kết quả kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Rồng Việt đạt 663 tỷ đồng, hiệu quả hoạt động kinh doanh trong kỳ phản ánh bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động và thanh khoản suy giảm.

Kết quả kinh doanh Quý 3/2026 ghi nhận tác động từ diễn biến phân hoá trên thị trường

Trong Quý 3/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều nhịp biến động với sự phân hóa giữa các nhóm ngành, cổ phiếu. VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối Quý 3/2026 tại 1.768,62 điểm, giảm 4,91% so với cuối Quý 2, trong khi giá trị giao dịch toàn thị trường giảm 22,3% so với quý trước. Diễn biến này kết hợp cùng thanh khoản suy giảm, dòng tiền chỉ luân chuyển vào một số nhóm cổ phiếu nhất định đặt ra những thách thức đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư và quản trị nguồn vốn của các công ty chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, Rồng Việt khép lại Quý 3/2026 với tổng doanh thu đạt 195,1 tỷ đồng. Hoạt động cho vay giữ vững đà tăng trưởng với doanh thu đạt 124 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 64% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động kinh doanh môi giới đạt 31,3 tỷ đồng, hoạt động đầu tư đạt 21,5 tỷ đồng, mảng ngân hàng đầu tư mang lại 9,2 tỷ đồng và hoạt động khác đóng góp 9,1 tỷ đồng.

Tổng chi phí Quý 3/2026 ghi nhận tăng so với cùng kỳ, chủ yếu do Công ty thực hiện trích lập dự phòng theo quy định đối với danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động. Việc duy trì chính sách dự phòng thận trọng giúp phản ánh đầy đủ rủi ro thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Kết quả Quý 3/2026, Rồng Việt ghi lợi nhuận trước thuế âm 105,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 83,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu 663,3 tỷ đồng, trong đó mảng cho vay đạt 366,3 tỷ đồng, đóng góp 55% cơ cấu doanh thu và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục là một trong những trụ cột kinh doanh chính của Công ty. Lợi nhuận trước thuế luỹ kế ghi nhận âm 81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 62,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Rồng Việt đạt 7.418 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 2.806 tỷ đồng. Giá trị sổ sách (BVPS) đạt 10.316 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ an toàn tài chính đạt 418,4%, cao hơn mức quy định (180%), trong khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được Rồng Việt duy trì ổn định qua các quý, đạt mức 1,64 lần.

Song song với việc đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính, Rồng Việt đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua. Theo kế hoạch, Công ty sẽ phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, trong thời gian từ Quý 4/2026 đến Quý 1/2027. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.720 tỷ đồng lên 2.992 tỷ đồng, củng cố cơ cấu nguồn vốn và tạo nền tảng để Công ty mở rộng quy mô hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Trước diễn biến thị trường còn nhiều biến động, Rồng Việt tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro và sử dụng nguồn vốn một cách chọn lọc, có hiệu quả. Bước sang quý cuối năm, Công ty nhận định các động lực hỗ trợ thị trường đến từ triển vọng tăng trưởng GDP, lạm phát được kiểm soát, giải ngân đầu tư công và dòng vốn FDI. Theo đó, Rồng Việt sẽ bám sát các động lực này để tái cơ cấu danh mục đầu tư vàtận dụng tốt các nhịp hồi phục của thị trường để cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư.

Đồng thời, Công ty tiếp tục rà soát và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tăng cường kiểm soát nội bộ, tuân thủ kỷ luật để vận hành an toàn trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động, qua đó nâng cao chất lượng quản trị và giữ vững niềm tin của cổ đông, khách hàng cùng các bên liên quan.

Tiếp tục cụ thể hoá định hướng phát triển bền vững

Bên cạnh các ưu tiên trong hoạt động kinh doanh, Rồng Việt tiếp tục duy trì triển khai định hướng phát triển bền vững thông qua việc nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin và duy trì các chương trình cộng đồng có tính kế thừa, tập trung vào giáo dục, phát triển thế hệ trẻ và bảo vệ môi trường.

Trong Quý 3/2026, Rồng Việt công bố Báo cáo Phát triển bền vững năm thứ hai liên tiếp và ra mắt chuyên trang Phát triển bền vững trên website Công ty. Đây là những bước tiếp theo trong quá trình hệ thống hóa và công bố thông tin về định hướng, mục tiêu cùng các hoạt động liên quan đến ba trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), giúp cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan thuận tiện theo dõi hành trình phát triển bền vững của Rồng Việt.

Các chương trình cộng đồng thường niên tiếp tục được Rồng Việt duy trì nhằm mang lại giá trị thiết thực cho xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, chương trình "Đồng hành đến trường – Chắp cánh ước mơ" lần thứ 16 được tổ chức, tiếp tục hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ lần thứ 16 tại xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng

Song song với các hoạt động hỗ trợ giáo dục, Rồng Việt tiếp tục tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận kiến thức tài chính và trải nghiệm đầu tư thông qua mùa thứ 4 của cuộc thi RongViet Invest, dành cho sinh viên trên toàn quốc. Công ty cũng tiếp tục đồng hành cùng 70 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt thông qua chương trình học bổng "Rồng Việt – Chắp cánh ước mơ" năm thứ 3, với tổng giá trị 520 triệu đồng. Những hoạt động này cùng hướng đến mục tiêu hỗ trợ người trẻ trên hành trình học tập, tích lũy kiến thức và phát triển năng lực cho tương lai.

RongViet Invest mùa thứ 4 đã sẵn sàng bước vào vòng đầu tư thực tế

Ở khía cạnh môi trường, chương trình "Rồng Việt – Vì một Việt Nam xanh" lần thứ 3 tiếp tục được triển khai tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Dự án qua 3 năm đầu tư đã hình thành một không gian xanh tại khu vực sườn đồi tháp Pô Sah Inư với quy mô khoảng 30.000 m² gồm gần 1.000 cây bằng lăng, 800 cây tường vi và 150 cây gỗ cẩm lai. Khu vườn được duy trì chăm sóc và tưới tiêu thường xuyên, kết hợp với các hạng mục phụ trợ như thác nước, lối đi... góp phần chỉnh trang cảnh quan và tạo nên không gian thân thiện cho người dân và du khách đến chụp hình, thưởng lãm.

Lễ bàn giao Vườn cây bằng lăng và các hạng mục cảnh quan tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng

Từ giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ đến bảo vệ môi trường, các chương trình phát triển bền vững được Rồng Việt duy trì với định hướng đồng hành lâu dài. Sự kiên trì theo đuổi những giá trị tích cực cho cộng đồng cũng là cách Rồng Việt vun đắp niềm tin, uy tín thương hiệu và nền tảng phát triển bền vững trong hành trình phía trước.