TCBS báo lãi quý 3/2026 cao nhất lịch sử, lợi nhuận vượt 2.100 tỷ đồng

Quý 3/2026, lợi nhuận trước thuế TCBS đạt 2.152 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của mô hình kinh doanh đa dạng và năng lực mở rộng tệp khách hàng của TCBS, đồng thời khẳng định khả năng duy trì đà tăng trưởng bền vững và thích ứng linh hoạt trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính tiếp tục còn nhiều biến động.

Kết quả kinh doanh bứt phá, lợi nhuận tiếp tục lập đỉnh

Cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: Cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của TCBS. Trong quý 3/2026, thu nhập thuần từ mảng này đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 44% tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh. Tại ngày 30/09/2026, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 54.740 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2025 và 6% so với cuối quý 2/2026, tiếp tục thuộc nhóm quy mô lớn hàng đầu thị trường. Tăng trưởng dư nợ được hỗ trợ bởi nền tảng vốn vững mạnh, tệp khách hàng mở rộng và mức độ gắn kết ngày càng cao nhờ chính sách sản phẩm linh hoạt cùng chất lượng dịch vụ vượt trội. Bên cạnh đó, tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu hiện ở mức 1,15 lần, tạo dư địa để tiếp tục mở rộng mảng này trong giới hạn an toàn tài chính hiện hành.

Môi giới, hoa hồng và lưu ký chứng khoán: Thu nhập thuần từ hoạt động môi giới, hoa hồng và lưu ký đạt 64 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ chịu ảnh hưởng bởi môi trường lãi suất cao. Dù vậy, TCBS tiếp tục mở rộng hiện diện trên thị trường cổ phiếu, với thị phần môi giới trên HOSE lần đầu đạt 10,03%, duy trì vị trí Top 3; thị phần trên HNX tăng trưởng lên mức 9,96%, giữ vững vị trí Top 2. Trong quý, Công ty ghi nhận 38.747 tài khoản mở mới, tăng 10% so với quý trước, nâng tổng số tài khoản khách hàng vượt 1,3 triệu, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Về phát triển sản phẩm, TCBS là công ty chứng khoán đầu tiên triển khai TCBS MCP, cho phép AI Agent kết nối với dữ liệu thị trường theo thời gian thực và nội dung phân tích chuyên sâu của Công ty. Từ đó, người dùng có thể truy xuất hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, dữ liệu định giá, phân tích kỹ thuật và bảng giá thị trường để hỗ trợ nghiên cứu, theo dõi và đánh giá cơ hội đầu tư ngay trong cuộc hội thoại với AI. Đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), TCBS ra mắt bảng giá CW mới cùng công cụ Ra-đa chứng quyền, hỗ trợ nhà đầu tư sàng lọc và so sánh các mã chứng quyền theo những tiêu chí quan trọng, qua đó rút ngắn thời gian tìm kiếm và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin.

Nền tảng Fundmart ghi nhận tổng giá trị phân phối chứng chỉ quỹ đạt khoảng 473 tỷ đồng trong quý 3/2026, với bình quân khoảng 25.000 lượt truy cập mỗi tháng trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng.

Ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận thu nhập thuần 740 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, tổng giá trị phát hành trái phiếu đạt gần 29,7 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với quý 3/2025, tương ứng 46% thị phần trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu ngân hàng). Kết quả phản ánh năng lực tư vấn, thu xếp vốn và cấu trúc giao dịch của TCBS trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng phát triển, khuôn khổ pháp lý thay đổi và yêu cầu về quản trị rủi ro, minh bạch thông tin ngày càng cao.

Trong lĩnh vực phân phối cổ phần, TCBS tiếp tục tham gia phân phối một số giao dịch thông qua tính năng iPO trên TCInvest trong quý 3/2026, với tổng giá trị khoảng 259 tỷ đồng. Các giao dịch tiêu biểu như DVV và AMY không chỉ khẳng định năng lực phân phối sản phẩm của Công ty mà còn tạo nền tảng để TCBS đón đầu cơ hội tăng trưởng khi thị trường IPO Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn cả về quy mô lẫn chiều sâu.

Kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Thu nhập thuần từ mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đạt 1.155 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, TCBS đã phân phối hơn 45,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng kênh phân phối tới khách hàng tổ chức, qua đó gia tăng khả năng tiếp cận sản phẩm và mở rộng quy mô hoạt động trên thị trường vốn nợ. Trong bối cảnh cạnh tranh về lãi suất và điều kiện thị trường còn nhiều thách thức, kết quả đạt được cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và năng lực mở rộng hoạt động phân phối, qua đó góp phần duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trên thị trường thứ cấp, nền tảng giao dịch trái phiếu trực tuyến iConnect ghi nhận tổng giá trị giao dịch khoảng 11 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ và 41% so với quý 2/2026. Đà tăng trưởng này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của nền tảng giao dịch số trong việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, hỗ trợ thanh khoản và gia tăng tính linh hoạt cho nhà đầu tư.

Nền tảng tài chính vững chắc, mở rộng nguồn vốn quốc tế

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Công ty đạt 96.974 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 47.406 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2025. Quy mô vốn chủ sở hữu tiếp tục thuộc nhóm cao hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo nền tảng cho Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh sử dụng vốn, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay ký quỹ và đầu tư tài chính.

Các chỉ tiêu an toàn tài chính được duy trì ở mức phù hợp với chiến lược tăng trưởng. Tỷ lệ tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,99 lần, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu đạt 1,15 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trần theo quy định hiện hành, qua đó tạo dư địa tăng trưởng cho các giai đoạn tiếp theo.

TCBS tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn thông qua mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế. Tại ngày 30/09/2026, tổng dư nợ vay đạt hơn 46,9 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 38% so với cuối năm 2025; tỷ trọng nguồn vốn vay quốc tế tăng lên 54%. Trong quý, TCBS đã thiết lập hạn mức song phương tín chấp với một ngân hàng Trung Đông và hai ngân hàng lớn tại Singapore. Trong đó, khoản vay tín chấp kỳ hạn 3 năm trị giá 60 triệu USD từ Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, kèm quyền chọn gia tăng quy mô vay lên tới 120 triệu USD, đánh dấu lần đầu một công ty chứng khoán Việt Nam có khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế trung và dài hạn. Việc mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế góp phần đa dạng hóa cơ cấu huy động, tăng tính chủ động trong quản trị thanh khoản và giảm mức độ phụ thuộc vào các kênh huy động vốn trong nước, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng thắt chặt như hiện nay.

Đẩy mạnh chiến lược AI Native, khẳng định dấu ấn WealthTech

Trong quý 3/2026, TCBS tiếp tục đẩy mạnh chiến lược AI Native khi chính thức chuyển đổi 100% Scrum Team sang mô hình phát triển phần mềm mới sau giai đoạn thử nghiệm thành công. Đây là mô hình tổ chức tinh gọn, kết hợp AI Agentic xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm, từng bước đổi mới phương thức làm việc và nâng cao năng suất của đội ngũ công nghệ.

Song song, TCBS mở rộng ứng dụng AI trong công việc hàng ngày trên quy mô toàn công ty, từ phát triển sản phẩm, nghiên cứu đầu tư đến vận hành và hỗ trợ ra quyết định. Trong thời gian tới, TCBS sẽ tiếp tục phát triển các AI Agent chuyên biệt, từng bước đưa Agentic AI trở thành năng lực cốt lõi trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TCBS đã triển khai hơn 1.100 sáng kiến công nghệ, phản ánh năng lực đổi mới liên tục và khả năng thích ứng nhanh trước những thay đổi của thị trường.

Các thành tựu ứng dụng AI của TCBS tiếp tục được ghi nhận và đánh giá cao bởi nhiều tổ chức quốc tế uy tín. Nổi bật nhất là giải thưởng "Excellence in Innovation – AI Powered Research House" tại Global Banking & Finance Review Awards 2026, vinh danh những đổi mới của công ty trong lĩnh vực nghiên cứu đầu tư. Bên cạnh đó, năng lực công nghệ của TCBS còn được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng danh giá về AI tại The Asset Triple A Awards, Asian Technology Excellence Awards và FinanceAsia Awards cùng trong năm 2026.

Song song với đổi mới công nghệ, TCBS tiếp tục tăng cường năng lực bảo mật thông tin với điểm bảo mật thuộc nhóm cao: Microsoft Secure Score đạt 85,26%/100 và AWS Foundational Security Best Practices đạt 86%/100. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng các AI Agent chuyên biệt nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.