Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 18/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước lúc 17h ngày 18/10 nhìn chung ổn định so với cuối phiên trước tại phần lớn thương hiệu. Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán đối với vàng nhẫn và giá mua vào vàng miếng SJC.

Cụ thể, ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng, lên 138,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 143,6 triệu đồng/lượng.

17h00 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,1 143,1 140,6 143,6 PNJ 140,1 143,1 140,6 143,6 DOJI 139,1 143,1 140,6 143,6 Bảo Tín Minh Châu 138,6 142,6 138,6 143,6 Bảo Tín Mạnh Hải 139,1 143,1 140,6 143,6

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Giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng 18/10 nhìn chung ổn định so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn tại SJC và PNJ được niêm yết ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vàng miếng SJC tại các thương hiệu được khảo sát phổ biến ở mức 143,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,4 - 142,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 138,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ ở mức 143,6 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn tại phần lớn thương hiệu giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, riêng Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng. Đối với vàng miếng SJC, giá mua - bán tại đa số thương hiệu giảm 1,2 triệu đồng/lượng; riêng giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh hơn, tới 2,6 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,1 143,1 140,6 143,6 PNJ 140,1 143,1 140,6 143,6 DOJI 139,1 143,1 140,6 143,6 Bảo Tín Minh Châu 138,4 142,4 138,4 143,6 Bảo Tín Mạnh Hải 139,1 143,1 140,6 143,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt tuần ở mức 4.164 USD/ounce, giảm 0,7% so với cuối tuần trước.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần quanh 4.194 USD/ounce và có thời điểm lên 4.217 USD/ounce, trước khi chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng. Đến giữa tuần, dữ liệu CPI tháng 9 của Mỹ cao hơn dự báo khiến kim loại quý có lúc lùi xuống 4.073 USD/ounce. Tuy nhiên, giá phục hồi trong hai phiên cuối tuần khi đồng USD và lợi suất trái phiếu suy yếu, dù chưa thể vượt dứt khoát ngưỡng 4.200 USD/ounce.

Theo khảo sát của Kitco News với 12 chuyên gia, có 4 người, tương đương 33%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 2 người, tương đương 17%, nghiêng về khả năng giảm. Sáu chuyên gia còn lại, chiếm 50%, chưa xác định được xu hướng rõ ràng hoặc cho rằng giá sẽ đi ngang. Trong khi đó, khảo sát 139 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 45% dự báo giá giảm, 43% kỳ vọng tăng và 12% cho rằng vàng sẽ tiếp tục tích lũy.

Một số chuyên gia nhận định đà phục hồi cuối tuần là tín hiệu tích cực. Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng vàng có thể hướng tới vùng 4.400 - 4.500 USD/ounce trong những tuần tới nhờ đồng USD suy yếu, hoạt động điều chỉnh danh mục đầu tư và nhu cầu phòng ngừa rủi ro chính trị. James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cũng nghiêng về xu hướng tăng khi ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce chưa bị phá vỡ rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cảnh báo đợt phục hồi chưa đủ để xác nhận giá vàng đã tạo đáy. Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại StoneX Bullion, cho rằng triển vọng ngắn hạn vẫn hơi nghiêng về xu hướng giảm do vàng chưa vượt qua vùng kháng cự phía trên. Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cũng cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn đáng lo ngại.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed và các dữ liệu kinh tế như số liệu nhà ở, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 và niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan. Những thông tin này có thể tác động đến đồng USD, lợi suất thực và xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.