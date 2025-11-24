Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Đặng dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng: HDBank sở hữu 3 huân chương lao động hạng 3, hai huân chương lao động hạng nhì

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn ngành Ngân hàng Việt Nam - nơi hội tụ, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Ngân hàng.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng phát triển bền vững, hiện đại, hiệu quả cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nhấn mạnh thông điệp định hướng tới toàn ngành qua 32 chữ cô đọng: "Thể chế thông thoáng - Hạ tầng tiên phong - Chính sách linh hoạt - Điều hành hợp lý - Khắc phục hiệu quả - Ngân hàng phát triển - Nhân dân thụ hưởng - Đất nước tự cường". Đây được xem là kim chỉ nam cho phong trào thi đua và hành động của ngành Ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Đại hội, trong khu vực trưng bày thành tựu thi đua của toàn ngành, HDBank là một trong 8 ngân hàng thương mại tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu hành trình hơn 35 năm hình thành và phát triển. Các tư liệu, hình ảnh và chỉ số nổi bật được trình bày trang trọng, phản ánh sự ghi nhận của ngành đối với vai trò và đóng góp bền bỉ của HDBank trong quá trình phát triển hệ thống tài chính - ngân hàng hiện đại, ổn định và nhân văn.

CEO Nguyễn Hữu Đặng và các lãnh đạo HDBank tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành ngân hàng.

Trong hơn ba thập kỷ qua, công tác thi đua - khen thưởng đã trở thành động lực quan trọng, tạo khí thế thi đua tích cực và tinh thần đổi mới tại HDBank. Ngân hàng nhiều lần vinh dự được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước như: 02 Huân chương Lao động hạng Nhì, 03 Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ và các Bộ, ngành.

Từ tinh thần Đại hội, HDBank xác định rõ các trọng tâm chiến lược cần tiếp tục đẩy mạnh trong giai đoạn tới: chuyển đổi số toàn diện; phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại - an toàn - thuận tiện - nhân văn; mở rộng tài chính toàn diện; thúc đẩy tín dụng xanh và tăng trưởng bền vững; xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao; lan tỏa tinh thần thi đua, đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống.

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX, HDBank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành Ngân hàng kiến tạo giá trị cho nền kinh tế, phụng sự cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.





