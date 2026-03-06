Tổng Giám đốc PwC Việt Nam: Việt Nam hiện đang đứng trước một cơ hội hiếm có

Việt Nam đứng trong top 3 điểm đến đầu tư hàng đầu được CEO khu vực lựa chọn

Ngày 5/3, PwC Việt Nam chính thức công bố Khảo sát CEO Toàn cầu thường niên mới nhất, phản ánh một giai đoạn chuyển mình sâu sắc của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Khi thế giới đang chứng kiến sự biến động mạnh mẽ về địa chính trị, sự bứt phá của công nghệ và quá trình tái cân bằng kinh tế toàn cầu, Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng vượt trội của khu vực.

Theo đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, được củng cố bởi nền tảng kinh tế vĩ mô vững mạnh, mức độ hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với môi trường pháp lý tiếp tục được hiện đại hóa, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm trong chiến lược tái cấu trúc của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Điểm nổi bật năm nay là sự tương phản giữa thận trọng chung của khu vực và đà tăng vị thế chiến lược của Việt Nam. Dù phần lớn CEO toàn cầu đang điều chỉnh lại kỳ vọng tăng trưởng, các lãnh đạo trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư, trung tâm đổi mới và mắt xích then chốt trong đa dạng hóa các chuỗi cung ứng.

“Việt Nam hiện đang đứng trước một cơ hội hiếm có. Giữa bối cảnh thận trọng của khu vực, Việt Nam được xem là một trong 3 điểm đến đầu tư hàng đầu của các CEO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời trở thành mắt xích chiến lược trong quá trình tái cấu trúc thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Mai Viết Hùng Trần, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam chia sẻ.

Việt Nam đang chứng kiến làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ các CEO

Nhờ sự kết hợp của sức bật kinh tế và hiện đại hóa khung pháp lý, Việt Nam đang chứng kiến làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ các CEO. Theo khảo sát, Việt Nam nay đứng trong top 3 điểm đến đầu tư hàng đầu được CEO khu vực lựa chọn, xếp sau Mỹ (42%) và vượt Trung Quốc đại lục (14%), với tỷ lệ quan tâm từ nhà đầu tư tăng gần gấp đôi, từ 8% lên 15% chỉ trong một năm.

Đáng chú ý, tại Việt Nam, sự lạc quan của các CEO rất rõ nét. Các yếu tố nền tảng như vị thế chiến lược trong “Trung Quốc +1”, tốc độ tăng trưởng sản xuất và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến ngày càng nhiều CEO đưa Việt Nam vào bản đồ ưu tiên đầu tư trong trung và dài hạn.

Sức hút mạnh mẽ từ các CEO nhờ sự kết hợp của sức bật kinh tế và hiện đại hóa khung pháp lý

Báo cáo nhận định Việt Nam có được sức hút mạnh mẽ từ các CEO là nhờ sự kết hợp của sức bật kinh tế và hiện đại hóa khung pháp lý.

Đơn cử, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến đóng góp gần 60% tăng trưởng toàn cầu năm 2026, nhưng vẫn đối mặt với biến động lạm phát kéo dài và rủi ro địa chính trị. Dù vậy, triển vọng của Việt Nam vẫn đặc biệt lạc quan, nổi bật với tăng trưởng ấn tượng khi đạt GDP mức 8,02% trong năm 2025 và đặt mục tiêu tăng trưởng GDP quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030 ở mức 10%. Cùng với đó, được hỗ trợ bởi tiêu dùng nội địa ổn định, dự kiến tăng chi tiêu đầu tư công cho hạ tầng 20–30%.

Bên cạnh đó là sức hút từ cải cách thể chế của Việt Nam. Luật Đầu tư 2025, vừa chính thức có hiệu lực từ 1/3/2026, đang đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư – góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của khu vực tư nhân Việt Nam.

Dù bối cảnh thương mại quốc tế đầy biến động, xuất khẩu vẫn được kỳ vọng là trụ cột quan trọng của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng dự báo 8% trong năm 2026. Minh chứng là trong năm 2025, bất chấp thuế suất 20% từ Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng trưởng gần 28%.

Doanh nghiệp Việt Nam cần coi "tái tạo" là một năng lực liên tục

Tuy nhiên, các chuyên gia PwC cũng đưa ra cảnh báo thận trọng. Có tới 86% nhà sản xuất tại Việt Nam dự báo tác động tiêu cực của các rào cản thương mại sẽ bộc lộ rõ nét hơn vào năm 2026 khi các biện pháp hỗ trợ tạm thời hết hiệu lực. Các ngành thâm dụng lao động như dệt may, gỗ và nông nghiệp sẽ là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

An ninh mạng đã trở thành rủi ro hàng đầu trong mắt các CEO. Tỷ lệ lãnh đạo cảm thấy bị tác động cao hoặc cực kỳ cao trước rủi ro an ninh mạng tăng mạnh từ 23% lên 39%, vượt qua cả các rủi ro truyền thống như lạm phát hay biến động kinh tế vĩ mô. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam - nơi nền kinh tế số phát triển nhanh, tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao và chuỗi cung ứng số ngày càng mở rộng, khiến doanh nghiệp dễ trở thành mục tiêu tấn công.

Ngoài ra, thị trường lao động đang có sự phân cực rõ rệt do tác động của tự động hóa, trong khi các vị trí cấp thấp có xu hướng giảm (45%), nhu cầu đối với nhân sự cấp trung có kỹ năng giám sát và quản trị rủi ro trong quy trình hỗ trợ AI lại tăng cao (46%).

Để biến những biến động thành lợi thế lâu dài, PwC khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần coi "tái tạo" là một năng lực liên tục, không phải một dự án ngắn hạn. Khảo sát chỉ ra rằng những tổ chức có khả năng tái định hình mô hình kinh doanh, gia tăng tốc độ chuyển đổi số, và mở rộng sang các chuỗi giá trị mới đang đạt được lợi thế vượt trội.

Trước tiên, doanh nghiệp nên tận dụng vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực – đặc biệt là sản xuất trung gian, công nghệ sạch và lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Điều này đòi hỏi nền tảng công nghệ mạnh mẽ và chiến lược bền vững dài hạn.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cần vừa xử lý rủi ro trước mắt, vừa dành thời gian và nguồn lực cho tái tạo dài hạn, như phân tích toàn bộ chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn để xác định điểm tạo giá trị tiếp theo.

Cuối cùng, các công cụ như M&A và IPO không chỉ giúp huy động vốn, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, đối tác chiến lược và tái cấu trúc mạnh mẽ hơn.