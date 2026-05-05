Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương sang Nhật Bản, xuất hiện 2 giây hút 1,3 triệu lượt xem

Theo Nguyễn Phượng | 05-05-2026 - 14:06 PM | Lifestyle

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương về chung một nhà vào tháng 10/2025. Đến nay, cặp đôi mới đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà - con dâu Tập đoàn Sơn Hải đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô và ông xã doanh nhân trong chuyến đi du lịch Nhật Bản vừa rồi.

Đỗ Thị Hà khoe clip ngọt ngào bên cạnh ông xã Nguyễn Viết Vương - Ảnh cắt từ clip

Trên đường phố Tokyo, nàng hậu được ông xã thể hiện tình cảm ngọt ngào. Video ghi lại giây phút hẹn hò của cặp đôi nhanh chóng thu hút 1,3 triệu lượt xem trên TikTok, nhiều người nhận xét sau nửa năm kết hôn, cả hai vẫn giữ được sự lãng mạn như thuở mới yêu.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào cuối năm 2025. Kể từ khi về chung một nhà, Đỗ Thị Hà thường chia sẻ các video đời thường trên mạng xã hội. Nội dung của nàng hậu xoay quanh những hoạt động quen thuộc như cắm hoa, nấu ăn, trang trí nhà cửa…

Đáng chú ý, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của ông xã hoa hậu trong các clip. Dù không lộ diện hoàn toàn, Nguyễn Viết Vương vẫn góp mặt theo cách kín đáo. Anh phụ vợ trang trí dịp lễ, thử món ăn, đưa ra lời khen hoặc kéo vali, hỗ trợ tháo mặt nạ...

Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải

Sau đám cưới, người đẹp sinh năm 2001 tạm gác các hoạt động kinh doanh và showbiz để tập trung cho gia đình. Thời gian gần đây, cô cũng xuất hiện tại một số sự kiện của công ty chồng.

Về phía Nguyễn Viết Vương, ngoài vị trí là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, anh đã chính thức tham gia vào con đường chính trường khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sơn Hải, Nguyễn Viết Vương được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 91,47%, là đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Viết Vương là con trai của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

