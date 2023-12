Tổng giám đốc VinAI: “AI Việt Nam đang ở vị trí đứng đầu Đông Nam Á, đi trước cả Singapore”

Đây chính là tuyên bố đầy tự hào của ông Bùi Hải Hưng, Tổng giám đốc VinAI trong cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện AI Day 2023 vừa qua, về vị thế của AI Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Ông Hưng cho biết, trong số các nhóm đã "phát hành (mô hình AI) mã nguồn mở thì VinAI là đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á và nhóm AI của Singapore thì đi sau khoảng mấy tuần."

Hơn thế nữa, điều làm ông Hưng tự hào hơn nữa là việc gần như lần đầu tiên Việt Nam có cơ hội đuổi kịp thế giới trong một mảng công nghệ tiến bộ như ChatGPT khi chỉ trong vòng một năm sau khi chatbot AI nổi tiếng này được công bố, Việt Nam đã có thể tự xây dựng một mô hình ngôn ngữ mới độc lập với thế giới và được tối ưu cho ngôn ngữ tiếng Việt.

Ông Bùi Hải Hưng, Tổng giám đốc VinAI

Nhưng PhởGPT không phải thành tựu duy nhất của VinAI kể từ khi thành lập cho đến nay. Tham quan gian hàng của VinAI tại AI Day 2023, người xem còn được nghe công ty giới thiệu và demo một số ứng dụng rất thú vị về AI đã được công ty phát triển trong những năm vừa qua. Các ứng dụng này không chỉ cho thấy mức độ tiến bộ về công nghệ mà còn cho thấy khả năng ứng dụng thiết thực trong cuộc sống.

Một trong các nghiên cứu của VinAI là sử dụng camera kết hợp với phần mềm AI để phát hiện, cảnh báo tài xế say xỉn hoặc không giảm khả năng tập trung. Công nghệ này sử dụng camera để theo dõi ánh mắt và các chuyển động của gương mặt để đánh giá mức độ tập trung của tài xế khi lái xe.

Hệ thống đánh giá mức độ tập trung của tài xế dựa trên phân tích ánh mắt và gương mặt

Hệ thống giám sát này còn nhận diện được các hành vi khác như sử dụng điện thoại, hút thuốc, vừa lái xe vừa ăn, ngái ngủ, ...

Các nhà sản xuất ô tô hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ này vào phương tiện của mình khi tăng cường mức độ an toàn của chiếc xe. Ví dụ nếu hệ thống phát hiện tài xế đang trong tình trạng say xỉn hoặc không đủ tỉnh táo để lái xe, chiếc xe có thể tự động dừng hoạt động, không cho tài xế tiếp tục lái xe để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, trong sự kiện vừa qua VinAI còn demo một công nghệ mới khác dành cho ô tô có tên gọi MirrorSense. Đúng như tên gọi của mình, công nghệ này cũng sử dụng camera kết hợp phần mềm AI để quét ánh mắt và tính toán góc nhìn của tài xế để tự căn chỉnh gương chiếu hậu của chiếc xe cho hợp lý. Ngay cả khi tài xế điều chỉnh lại ghế ngồi thì hệ thống cũng sẽ tự động nhận diện và căn chỉnh lại gương một lần nữa.

Hệ thống điều chỉnh gương tự động theo ánh mắt và góc nhìn của tài xế.

Ứng dụng này tuy nhỏ nhưng lại rất hữu ích với các tài xế khi nó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức khi muốn điều chỉnh lại gương cho phù hợp với các tình huống khi lái xe. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tự động còn giúp gương ở vị trí chính xác hơn, an toàn hơn phù hợp với mỗi tài xế ngồi trên xe.

Theo công bố của ông Hưng, công nghệ MirrorSense này sẽ còn được VinAI đưa đi triển lãm tại Hội chợ CES vào tháng Một năm 2024. Bên cạnh đó, ông Hưng còn úp mở về một công bố đặc biệt khác của VinAI tại CES 2024 vào năm sau. Hãy cũng chờ xem VinAI sẽ mang đến điều đặc biệt gì tại Hội chợ CES 2024 tới đây.