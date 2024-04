Tổng Giám đốc VNDIRECT: Hệ thống giao dịch cơ bản đã ổn định, đủ tự tin đảm bảo an toàn tối đa cho nhà đầu tư sau sự cố

Sáng 1/4/2024, VNDIRECT chính thức mở lại hệ thống giao dịch sau thời gian khắc phục sự cố bị tấn công. VNDIRECT cho biết đã hoàn thiện giai đoạn khôi phục và tái kết nối, chính thức chuyển sang giai đoạn phục hồi (giai đoạn 2) trong lộ trình bốn giai đoạn, và sẽ tiếp tục rà soát cẩn trọng để mở lại toàn bộ các tính năng và dịch vụ của hệ thống, theo đúng lộ trình thông báo đã gửi đến khách hàng.

Theo cập nhật từ nhà đầu tư có tài khoản tại VNDIRECT, ứng dụng giao dịch (app) và nền tảng giao dịch trên website của VNDIRECT đã có thể đăng nhập. Mặc dù vậy theo phản ánh, một số tính năng như quản lý danh mục, giao dịch chứng khoán, rút tiền,… vẫn chưa thể hoạt động bình thường và báo lỗi.

Chia sẻ với truyền thống trong sáng 1/4, ông Nguyễn Vũ Long, Tổng Giám đốc Chứng khoán VNDIRECT cho biết việc kết nối giao dịch trở lại là một nỗ lực rất lớn của toàn bộ nhân viên, sự góp sức của các chuyên gia và hỗ trợ từ các cơ quan hữu quan của Nhà nước. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị ngừng hoạt động, hệ thống khi giao dịch trở lại sẽ cần thời gian để đồng bộ dữ liệu, cộng với lượng truy cập lớn có thể gây ra tình trạng tắc nghẽn làm chậm quá trình giao dịch của nhà đầu tư trong giai đoạn đầu.

"Tới thời điểm hiện tại, hệ thống giao dịch về cơ bản đã ổn định. Chúng tôi ưu tiên đưa trở lại hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh cho khách hàng. Đây là ưu tiên lớn nhất. Sau đó sẽ tiến tới mở lại các ứng dụng, nền tảng, dịch vụ khác", ông Long cho biết.

Vị CEO nhấn mạnh, VNDIRECT cẩn trọng lựa chọn thời điểm thích hợp đưa trở lại từng tính năng giao dịch trên hệ thống bởi lẽ mục tiêu lớn nhất là sự ổn định, an toàn thông tin tối đa cho nhà đầu tư. Về cơ bản, VNDIRECT đã hoàn thành đưa trở lại hoạt động giao dịch chứng khoán, ngoài ra các thao tác khác như chuyển tiền, nộp/rút tiền hay giao dịch các tài sản khác sẽ dần được đưa trở lại trong thời gian tới.

"Trong quá trình xảy ra sự cố, chúng tôi vừa khắc phục vừa tự đánh giá lại, xây dựng lại hạ tầng kiểm soát thông tin. Song song với việc khôi phục lại hệ thống thì các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh mạng đã cùng giúp sức để làm mới lại hệ thống bảo mật của công ty. Đây cũng là lý do khiến chúng tôi mất nhiều thời gian để đưa hệ thống giao dịch trở lại. Hiện VNDIRECT tự tin có thể đảm bảo an toàn tối đa cho nhà đầu tư sau khi hệ thống giao dịch trở lại", ông Long khẳng định.

Trước đó, VNDIRECT đã công bố một số chính sách tri ân khách hàng sau sự cố trong quý 2/2024.