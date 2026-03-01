Tổng thầu trả lương công nhân 25 triệu/tháng được chọn làm siêu dự án 91.000 tỷ của Vinhomes

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch ký kết hợp đồng tổng thầu xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons.

Theo nội dung công bố, Vincons sẽ đảm nhận vai trò tổng thầu thi công xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở và thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Đây là bước đi cụ thể hóa lộ trình triển khai đại dự án trọng điểm của Vinhomes tại khu vực phía Nam sau khi kế hoạch đầu tư được thông qua vào ngày 23/03/2026.

Dự án Phước Vĩnh Tây quy mô 1.089,6 ha có tổng vốn đầu tư 90.757 tỷ đồng, dự kiến cung ứng hơn 31.000 sản phẩm nhà ở các loại .

Với tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt gần 54% tính đến tháng 4/2025, chủ đầu tư ưu tiên triển khai trước phân khu A diện tích 234 ha để kịp mục tiêu đón 90.000 dân vào cuối năm 2030 .

Việc lựa chọn Vincons làm tổng thầu cho thấy chiến lược tập trung nguồn lực nội bộ trong hệ sinh thái của Vinhomes. Vincons hiện là công ty con do Vinhomes sở hữu 100% vốn, đơn vị này từng gây chú ý trên thị trường lao động khi công bố kế hoạch tuyển dụng 100.000 nhân sự trực tiếp.

Doanh nghiệp thiết lập mặt bằng thu nhập mới cho ngành xây dựng với mức lương tổ trưởng từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng; công nhân, thợ chính từ 15 đến 25 triệu đồng.

Mức chi trả này hiện cao hơn khoảng 40% đến 60% so với mức trung bình của thị trường, nhằm phục vụ nhu cầu thi công khối lượng công việc khổng lồ tại các dự án như Vinhomes Ocean Park, Cổ Loa và Hạ Long Xanh.

Về phương án tài chính cho dự án Phước Vĩnh Tây, nguồn vốn huy động dự kiến chiếm 85% tổng mức đầu tư. Phần vốn chủ sở hữu tương đương 15% còn lại sẽ do liên danh Vinhomes và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) đảm nhiệm, trong đó Vinhomes góp 70% vốn liên danh.

Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của Vinhomes và đội ngũ thi công cơ hữu quy mô lớn của Vincons được kỳ vọng sẽ đảm bảo tiến độ cho đại đô thị nằm tại tọa độ giao cắt của các tuyến hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.