Tổng thống Donald Trump nói về “cơ hội chưa từng có" nhận từ Đảng Dân chủ

Tổng thống Donald Trump hôm 2-10 cho biết Đảng Dân chủ đã trao cho ông "cơ hội chưa từng có" để cắt giảm ngân sách các cơ quan liên bang.

Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền của ông đóng băng khoảng 18 tỉ USD dành cho hai dự án cơ sở hạ tầng lớn ở TP New York và hủy bỏ thêm khoảng 8 tỉ USD cho các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu ở các bang có xu hướng ủng hộ về Đảng Dân chủ.

Ông Donald Trump cho biết đảng Dân chủ đã trao cho ông "cơ hội chưa từng có" để cắt giảm ngân sách các cơ quan liên bang. Ảnh: AP

Hai nghị sĩ Đảng Dân chủ hàng đầu dẫn đầu cuộc chiến chống đóng cửa chính phủ, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, đều đại diện cho New York.

Theo đài CNBC, cả hai lệnh dừng tài trợ đều do ông Russell Vought, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng, công bố chứ không phải do bộ phận giám sát các dự án đó.

Ông Donald Trump cho biết ông sẽ sớm gặp ông Vought để xác định những cơ quan nào của Đảng Dân chủ được khuyến nghị cắt giảm.

Hiện chưa rõ ông Donald Trump và ông Vought dự kiến gặp nhau khi nào. Những lần đóng cửa chính phủ trước đây khiến hàng trăm ngàn nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời.

Trong một bản ghi nhớ do OMB công bố trước đó, chính quyền ông Donald Trump cảnh báo các cơ quan liên bang chuẩn bị cho việc sa thải hàng loạt trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng, bao gồm ông Vought và Phó Tổng thống JD Vance cho biết việc sa thải sẽ bắt đầu trong vòng vài ngày tới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng số lượng nhân viên liên bang bị sa thải "có thể lên tới hàng ngàn người".

Các dự luật ngân sách ngắn hạn được cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tái đề xuất đều không được Thượng viện thông qua hôm 1-10.

Lãnh đạo phe Đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho biết cơ quan này sẽ bỏ phiếu lại về biện pháp tạm thời của Đảng Cộng hòa trong ngày 3-10 (giờ địa phương).