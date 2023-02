Tổng thống Joe Biden thăm Ukraine: Những điều đặc biệt

Báo The New York Times cho biết chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Joe Biden diễn ra bí mật do những lo ngại về an ninh. Nhà lãnh đạo Mỹ rời thủ đô Washington mà không báo trước, sau khi ông và vợ dùng bữa tối tại nhà hàng tối 18-2.

Tại Kiev, Tổng thống Joe Biden phát biểu: "Tôi ở đây để thể hiện sự hỗ trợ không ngừng của chúng tôi đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Sau 1 năm, Kiev vẫn đứng vững. Ukraine vẫn đứng vững. Nền dân chủ vẫn đứng vững".

Đài CNN đưa tin Tổng thống Joe Biden sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu USD vào ngày 21-2. Gói này dự kiến bao gồm đạn pháo, tên lửa chống tăng Javelin và lựu pháo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 20-2. Ảnh: The New York Times

Trong khi đó, trên mạng xã hội Instagram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ bức ảnh ông chụp chung với Tổng thống Joe Biden cùng dòng chú thích: "Joseph Biden... Chào mừng Ngài đến với Kiev! Chuyến thăm của Ngài là dấu hiệu hỗ trợ cực kỳ quan trọng cho tất cả người Ukraine".

Tổng thống Joe Biden dự kiến công khai đến Warsaw - Ba Lan vào sáng 21-2 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Các quan chức Washington nhiều lần phủ nhận bất kỳ chuyến thăm nào khác của ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20-2. Ảnh: Twitter

Theo The New York Times, Tổng thống Joe Biden đến thủ đô Kiev - Ukraine vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ được cho là gây sức ép để Ukraine đàm phán thỏa thuận hòa bình, có thể liên quan đến việc từ bỏ lãnh thổ cho Nga.

Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Joe Biden diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến phát biểu về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ngày 21-2.

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden gợi nhớ lại các chuyến đi bí mật của các cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và Barack Obama đến Iraq và Afghanistan. Năm 2003, ông Bush âm thầm tới Iraq. Ngay cả các nhân viên mật vụ cũng nghĩ rằng ông vẫn ở Crawford, bang Texas - Mỹ. Năm 2010, ông Obama cũng thực hiện chuyến đi tương tự tới Kabul - Afghanistan.