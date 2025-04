Tổng thống Mỹ Donald Trump và triết lý đắt giá trong đầu tư bất động sản

Donald Trump, người vừa trở thành Tổng thống Mỹ lần thứ hai vào năm 2025 sau nhiệm kỳ đầu tiên từ 2017-2021, không chỉ là một chính trị gia nổi bật mà còn là một “ông trùm” bất động sản với triết lý kinh doanh và đầu tư bất động sản độc đáo, được thể hiện qua các tác phẩm như The Art of the Deal , Think Like a Champion , Midas Touch , Think Big and Kick Ass , và Think Like a Billionaire .

Những cuốn sách này không chỉ kể lại hành trình khởi nghiệp và những thương vụ để đời của ông mà còn phản ánh tư duy “nghĩ lớn”, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và xây dựng thương hiệu cá nhân – những nguyên tắc cốt lõi giúp ông duy trì đế chế bất động sản ngay cả khi vừa triển khai chính sách thuế đối ứng đầy tranh cãi vào tháng 4/2025.

Tầm nhìn là nền tảng trong cách tiếp cận của ông Trump. Trong The Art of the Deal , ông viết: “Kinh doanh bắt đầu khi bạn có tầm nhìn. Thiếu tầm nhìn, bạn chẳng làm được gì cả.”

Một minh chứng rõ ràng là thương vụ Trump Tower vào những năm 1970. Khi New York đang chìm trong suy thoái, ông Trump nhìn thấy tiềm năng ở khách sạn Commodore đổ nát gần nhà ga điện ngầm trung tâm – một khu đất mà nhiều người cho là vô giá trị. Với sự nhạy bén và khả năng phân tích cơ hội, ông biến khu vực này thành Trump Tower tráng lệ chỉ trong 5 năm, thu về 45 triệu USD tiền lãi.

Tòa tháp chọc trời xa hoa bậc nhất của ông Donald Trump

Tầm nhìn của ông Trump không chỉ dừng ở việc dự đoán xu hướng mà còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, tri thức và phán đoán logic để nhận ra giá trị ẩn giấu trong nghịch cảnh. Ông tin rằng thành công hay thất bại phụ thuộc vào khả năng nhìn xa trông rộng và đưa ra quyết định dựa trên thực tế được phân tích kỹ lưỡng.

Xây dựng thương hiệu cá nhân là một trụ cột khác trong triết lý của ông Trump. Trong Think Like a Billionaire , ông nhấn mạnh: “Hãy cố thể hiện mình đã là triệu phú trước khi bạn thực sự trở thành triệu phú.”

Với vị tỷ phú này, bất động sản không chỉ là tài sản vật chất mà còn là công cụ để khẳng định đẳng cấp và danh tiếng. Trump Tower, với nội thất xa hoa bằng vàng 24 carat và đá cẩm thạch, không chỉ là một tòa nhà mà là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu. Ông gắn tên mình lên mọi dự án – từ khách sạn, tòa tháp đến khu nghỉ dưỡng – để biến thương hiệu Trump thành dấu ấn không thể nhầm lẫn.

Cách tiếp cận này cho thấy ông không chỉ bán không gian sống mà còn bán trải nghiệm và uy tín, tạo ra giá trị vượt xa vật chất. Ngay cả khi đã bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, danh tiếng cá nhân của ông Trump vẫn là yếu tố giúp các tài sản bất động sản của ông duy trì sức hút.

Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Sự liều lĩnh có tính toán cũng là một đặc trưng trong phong cách kinh doanh của ông. Trong Think Big and Kick Ass , ông khẳng định: “Kinh doanh phải đối mặt với rủi ro, chấp nhận rủi ro nhưng không chơi trò may rủi.”

Ông thường xuyên sử dụng vốn vay ngân hàng để thực hiện các dự án lớn, theo phương châm “lấy bột gột nên hồ”. Bằng cách bắt đầu với những khoản vay nhỏ, trả đúng hạn để xây dựng uy tín, ông Trump dần thuyết phục các ngân hàng cho vay những khoản lớn hơn. Ông từng chia sẻ: “Cứ thế mà đi, sẽ đến lúc ngân hàng sẵn sàng cho ta mượn những món lớn đúng lúc ta cần.”

Chính chiến lược này đã giúp ông hoàn thành Grand Hyatt Hotel và nhiều công trình biểu tượng khác, biến nguồn vốn bên ngoài thành đòn bẩy để tạo ra lợi nhuận vượt trội. Theo đó, Trump đã mua lại khách sạn cũ Commodore, hợp tác với Hyatt và thuyết phục chính quyền miễn thuế 40 năm, biến một tài sản đang xuống cấp thành khách sạn hạng sang giữa lòng Manhattan.

Với phần lớn vốn vay và rủi ro thuộc về đối tác, Trump gần như không bỏ ra nhiều tiền nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát và thu về lợi nhuận khổng lồ. Đây là ví dụ điển hình cho cách ông dùng đòn bẩy tài chính để tạo ra giá trị vượt trội. Sự táo bạo của ông Trump không phải là liều lĩnh mù quáng mà luôn đi kèm với kế hoạch bài bản và niềm tin vào tiềm năng của dự án.

Sự kiên cường và tư duy tích cực là yếu tố giúp ông Trump vượt qua mọi thử thách, như ông viết trong Think Like a Champion : “Mỗi thất bại đều là bài học và là cơ hội để tự cải thiện.” Trong sự nghiệp, ông từng đối mặt với 4 lần tuyên bố phá sản, đặc biệt vào cuối những năm 80 khi thị trường bất động sản Mỹ đóng băng và nợ ngân hàng lên tới 5 tỷ USD.

Dù rơi vào tình cảnh mà ông tự ví như “bi đát hơn một kẻ ăn xin không nhà cửa”, ông Trump không gục ngã. Ông bán tài sản, tái cấu trúc doanh nghiệp và nhanh chóng lấy lại vị thế, biến những thất bại thành bệ phóng cho thành công sau này. Tinh thần này không chỉ giúp ông xây dựng lại đế chế mà còn củng cố niềm tin rằng khó khăn chỉ là tạm thời nếu có quyết tâm và chiến lược đúng đắn.

Triết lý kinh doanh bất động sản của tỷ phú Donald Trump là sự kết hợp giữa tầm nhìn xa trông rộng, khả năng xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, sự liều lĩnh có tính toán và lòng kiên định trước nghịch cảnh. Từ một doanh nhân trẻ khởi nghiệp ở tuổi 28 tại công ty gia đình Elizabeth Trump & Son, ông đã tạo dựng một đế chế với những công trình như Trump Tower, Grand Hyatt Hotel và hàng loạt dự án mang dấu ấn cá nhân.

Dù hiện tại, với vai trò Tổng thống Mỹ, ông không trực tiếp điều hành doanh nghiệp mà để các con quản lý qua quỹ tín thác, tư duy “nghĩ lớn” và chiến lược bài bản của ông Trump vẫn là nguồn cảm hứng. Những nguyên tắc này không chỉ giúp ông chinh phục thị trường bất động sản mà còn chứng minh rằng, với tầm nhìn và sự táo bạo, bất động sản có thể trở thành công cụ tạo dựng giá trị và danh tiếng vượt thời gian.