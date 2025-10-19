Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên trong chuyến thăm châu Á?

19-10-2025 - 09:39 AM | Tài chính quốc tế

Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận riêng về một cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm châu Á sắp tới của lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên trong chuyến thăm châu Á?- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN , giới chức Washington vẫn chưa bắt đầu sắp xếp hậu cần hoặc liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng. Và lời đề nghị trước đó của ông Trump được cho là đã bị Triều Tiên từ chối.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện tại không có bất kỳ liên lạc nào giữa Hàn Quốc và Triều Tiên về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, các quan chức đã sắp xếp một cuộc gặp giữa hai lãnh đạo tại khu phi quân sự liên Triều trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi Tổng thống Mỹ đăng lời mời gặp mặt trên Twitter. Đây là một ví dụ cho thấy mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn gặp Chủ tịch Kim sau khi đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp, ông Lee đã chính thức mời ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, và gợi ý rằng sự kiện này có thể mang lại cho ông Trump cơ hội tuyệt vời để gặp ông Kim.

Về phần mình, ông Kim cũng bày tỏ sự cởi mở về việc đàm phán với ông Trump trong bài phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên vào tháng trước, theo những bình luận được truyền thông địa phương đăng tải.

"Cá nhân tôi vẫn còn những kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Trump", ông Kim nói. “Nếu Mỹ từ bỏ nỗi ám ảnh về phi hạt nhân hóa và muốn chung sống hòa bình với Triều Tiên dựa trên sự thừa nhận thực tế, thì không có lý do gì chúng ta không ngồi lại với Mỹ”.

Đối với chuyến thăm châu Á sắp tới, Nhà Trắng dường như đang tập trung nhiều hơn vào việc sắp xếp một cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.

"Chúng tôi sẽ gặp nhau trong vài tuần tới. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc, thực ra là với Chủ tịch Tập và một số người khác nữa", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Sunday Morning Futures của Fox News . "Chúng tôi có một cuộc họp riêng", ông nói thêm.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1.

Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu ngân hàng Mỹ chao đảo, giới đầu tư ám ảnh nhớ lại sự kiện 2 năm trước: Chuyện gì đang xảy ra?

Cổ phiếu ngân hàng Mỹ chao đảo, giới đầu tư ám ảnh nhớ lại sự kiện 2 năm trước: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump'

Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump' Nổi bật

Trung Quốc phát triển vận tải cơ lớn nhất thế giới

Trung Quốc phát triển vận tải cơ lớn nhất thế giới

09:15 , 19/10/2025
Bão Fengshen: Dự báo đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường

Bão Fengshen: Dự báo đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường

08:47 , 19/10/2025
Ngành xe hơi trước nguy cơ khủng hoảng chip tái diễn, chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu căng thẳng

Ngành xe hơi trước nguy cơ khủng hoảng chip tái diễn, chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu căng thẳng

08:30 , 19/10/2025
Kinh tế Mỹ chịu tổn thất vì bế tắc ngân sách

Kinh tế Mỹ chịu tổn thất vì bế tắc ngân sách

08:09 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên