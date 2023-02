Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 1/2023: Ông vua doanh số biến mất khỏi bảng xếp hạng

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA ), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 1/2023 đạt 17.314 xe, giảm 51% so với tháng 12/2023 và giảm 44% so với cùng kỳ tháng 1 năm ngoái.

Trong đó, lượng xe du lịch bán được là 14.036 xe (giảm 49% so với tháng 12/2022), xe thương mại là 3.174 xe (giảm 59%) và 104 xe chuyên dụng (giảm 62%). Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 8.086 xe, giảm 54% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.228 xe, giảm 48% so với tháng trước.

Trong tháng 1/2023, danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường đã có sự xáo trộn đáng kể về thứ tự.

Theo đó, mẫu sedan phân khúc B - Hyundai Accent dù chỉ đạt doanh số 1.024 chiếc, giảm tới 65% so với tháng trước nhưng vẫn giữ vững ngôi đầu. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong tháng vừa qua đạt doanh số trên 1.000 chiếc.

Tiếp sau đó, là những cái tên khá quen thuộc như Ford Ranger hay Toyota Corolla Cross với doanh số lần lượt là 958 chiếc và 867 chiếc.

Đáng chú ý nhất là 3 cái tên Ford Everest, Honda City và Ford Territory đã góp mặt trở lại top xe bán chạy nhất thị trường sau một vài tháng vắng bóng.

Chiều ngược lại, Toyota Vios - ông vua doanh số bất ngờ biến mất khỏi top 10 mẫu xe bán chạy nhất do doanh số đột ngột giảm mạnh, chỉ còn bằng 1/10 so với tháng trước với 275 chiếc bán ra thị trường trong tháng 1/2023.