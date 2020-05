Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 4/2020: Doanh số đồng loạt giảm sút, Xpander rơi đáy

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), trong tháng 4/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 11,761 xe, giảm 39% so với tháng 3/2020, giảm 44% so với tháng 4/2019.

Cụ thể, tháng vừa qua thị trường tiêu thụ 7.796 xe du lịch (giảm 40%); 3.652 xe thương mại (giảm 36%) và 313 xe chuyên dụng (giảm 16%) so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.400 xe, giảm 38% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.361 xe, giảm 40% so với tháng trước.

Xét tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết Tháng 4/2020 giảm 36% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 37%; xe thương mại giảm 30% và xe chuyên dụng giảm 36% so với cùng kì năm ngoái. Tính đến hết Tháng 4/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 33% trong khi xe nhập khẩu giảm 40% so với cùng kì năm ngoái.

Trong top 10 mẫu xe bán nhiều nhất ngoại trừ mẫu CX-5 có doanh số tốt còn lại toàn bộ các mẫu khác doanh số đều giảm mạnh. Theo đó, Toyota Vios giảm hơn 1.100 xe, Hyundai Accent giảm hơn 900 xe, Ford Ranger giảm gần 400 xe, Xpander giảm hơn 440 xe,... so với tháng 3/2020.