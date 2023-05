Top 20 người giàu sàn chứng khoán tháng 4: Cổ phiếu Novaland, Hoà Phát hồi phục mang tiền về cho ông chủ, tài sản "người nhà" một ngân hàng lớn đồng loạt bốc hơi

Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, xu hướng tích cực trong phiên cuối tuần đã giúp VN-Index kết thúc tuần giao dịch 24-28/4 với mức tăng 7 điểm lên 1.049 điểm. Tuy vậy, khối tài sản của các đại gia sàn chứng khoán lại không ghi nhận sự gia tăng đáng kể.

Tại ngày 28/4/2023, top 20 người giàu nhất sàn giao dịch sở hữu tổng tài sản 340.000 tỷ đồng, giảm hơn 9.000 tỷ đồng sau một tháng và giảm 15.000 tỷ đồng so với con số cuối thời điểm cuối năm 2022.

Trải qua 1 tuần gần như bị sắc đỏ bao phủ, mã VIC của Vingroup kết phiên 28/4 ở thị giá 52.100 đồng/cp. Cổ phiếu công ty giảm nhẹ khiến cho ông Phạm Nhật Vượng mất 5% tài sản sau 1 tháng, hiện còn nắm giữ 117.000 tỷ đồng.

Sự trở lại của Hoà Phát với việc báo lãi 400 tỷ trong quý 1/2023 cũng tác động đến cổ phiếu. Với thị giá HPG đóng cửa phiên cuối tháng 4 ở mức 21.650 đồng/cp, "vua thép" Trần Đình Long bỏ túi thêm 4% tài sản và nắm chắc vị trí người giàu thứ 2 TTCK.

Khoảng cách giữa ông chủ Hoà Phát và Bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh - Nguyễn Đăng Quang ngày càng mở rộng khi tài sản của Chủ tịch Techcombank và Masan mỗi người giảm 6%. Hiện lần lượt đứng ở top 4, top 5 với số tiền 23.000 tỷ. Mã MSN phiên 28/4 còn 72.400 đồng/cp.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo là tỷ phú mất nhiều tiền nhất khi tính đến cuối tháng 4 còn nắm trong tay hơn 21.000 tỷ đồng (tương đương -7%) do cổ phiếu VJC đã về vùng giá 95.500 đồng/cp.

Tổng cộng, 5 vị tỷ phú đô la người Việt trên sàn chứng khoán sở hữu hơn 217.000 tỷ tại ngày 28/4, chiếm 60% của cả top 20.

Mặc dù bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 25/4 do chậm nộp BCTC năm 2022 được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định song mã NVL lại giúp ông Bùi Thành Nhơn thu hồi được 13% tài sản - nhiều nhất top 20. Hiện ông nắm giữ 12.500 tỷ đồng.

Một đại gia nắm giữ cổ phiếu bất động sản khác là ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Homes (SSH) cũng lấy lại được 4%, nhưng nếu so với hồi cuối năm ngoái thì đã "thất thoát" 21%, hiện ông có 24.100 tỷ đồng và là người giàu thứ 3 TTCK.

Sau khi báo cáo KQKD quý 1 sụt giảm đến 77% so với cùng kỳ năm 2022, giá cổ phiếu VPB của Ngân hàng VPBank cũng mất mốc 2x, đóng cửa phiên 28/4 ở mức 19.900 đồng/cp. Do vậy, tài sản của các đại gia nắm giữ cổ phiếu nhà băng này đều đồng loạt giảm 5% so với hồi cuối tháng 3; riêng Chủ tịch Ngô Chí Dũng ngày càng xa rời top 10.

Chủ tịch Thế giới di động Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đều bị tụt hạng nhẹ so với thống kê năm ngoái do tài sản suy giảm.